Έρευνα και Κατάσχεση Ελεγχόμενων Ουσιών σε Καταστήματα της Επαρχίας Αμμοχώστου

Νέα μεγάλη επιχείρηση ελέγχου σε καταστήματα της επαρχίας Αμμοχώστου πραγματοποίησαν σήμερα μέλη της Αστυνομίας σε συνεργασία με λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας, με στόχο την πάταξη της παράνομης διάθεσης ελεγχόμενων φαρμακευτικών και ναρκωτικών ουσιών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), αστυνομικοί του Σταθμού Αγίας Νάπας, καθώς και λειτουργοί των Φαρμακευτικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε δύο καταστήματα της περιοχής, όπου εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός προϊόντων τα οποία κατακρατήθηκαν για περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις.

Τα ευρήματα

Στο πρώτο υποστατικό, τα μέλη της ΥΚΑΝ εντόπισαν 62 συσκευασίες προϊόντων που, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, περιέχουν την ψυχοδραστική ουσία τετραϋδροκανναβινόλη (THC). Παράλληλα, κατασχέθηκαν 24 συσκευασίες με χειροποίητα τσιγάρα τα οποία περιείχαν φυτική ύλη, η προέλευση και η σύστασή της διερευνώνται.

Στο δεύτερο κατάστημα η εικόνα ήταν ακόμη πιο σύνθετη. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν 21 συσκευασίες προϊόντων που φέρεται να περιέχουν κανναβιδιόλη (CBD), καθώς και 5 συσκευασίες με ουσίες που εκτιμάται ότι περιέχουν THC. Επίσης, εντοπίστηκαν 5 ηλεκτρονικά τσιγάρα με την ένδειξη THC, 20 συσκευασίες με φυτική ύλη και 6 χειροποίητα τσιγάρα.

Επιπρόσθετα, κατακρατήθηκαν 3 συσκευασίες με καφέ συμπαγή ουσία, ενώ 4 ακόμη προϊόντα τέθηκαν υπό διερεύνηση σε σχέση με πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας περί τροφίμων.

Όλα τα προϊόντα παραλήφθηκαν και κατακρατήθηκαν για επιστημονικές αναλύσεις. Την υπόθεση διερευνούν το Επαρχιακό Κλιμάκιο ΥΚΑΝ Αμμοχώστου και ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για συλλήψεις, ωστόσο δεν αποκλείεται η λήψη ποινικών μέτρων με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με ανακοίνωση των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, τον Ιούνιο του 2022, τα προϊόντα που περιέχουν κανναβιδιόλη (CBD) κατατάσσονται ως φαρμακευτικά σκευάσματα και η διάθεσή τους στην αγορά επιτρέπεται μόνο με άδεια κυκλοφορίας. Η εμπορική δραστηριότητα χωρίς τις απαραίτητες άδειες – είτε σε επίπεδο χονδρικής είτε λιανικής – απαγορεύεται αυστηρά από την ισχύουσα νομοθεσία.