Παραπλανητικός ο ισχυρισμός Τατάρ σχετικά με το εμπόριο του βορείου τμήματος της Κύπρου

Της Εσρά Αϊγκίν

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ πρόσφατα ισχυρίστηκε ότι το βόρειο τμήμα της Κύπρου διεξάγει εμπορικές συναλλαγές με περισσότερες από 100 χώρες. Προέβη στη δήλωση αυτή σε μια προσπάθεια να εμφανίσει ότι η αποσχισθείσα περιοχή προοδεύει. Το Δίκτυο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας της Κύπρου (CIReN) διεξήγαγε έλεγχο για επαλήθευση των στοιχείων σχετικά με τον ισχυρισμό του Τατάρ και εξέδωσε την ετυμηγορία του.

Ο ισχυρισμός

Ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Ερσίν Τατάρ, ισχυρίστηκε στις 22 Ιουλίου ότι «η ΤΔΒΚ συναλλάσσεται με πάνω από 100 χώρες». Ο Τατάρ μιλούσε σε δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη μετά την παρουσίαση ενός βιβλίου με τίτλο «Αγάπη για την Κύπρο: Ζωές αφιερωμένες στην επιδίωξη ενός ιδανικού του οποίου η φλόγα δεν σβήνει ποτέ: Ερσίν Τατάρ», που είναι μια συλλογή δικών του συνεντεύξεων που έδωσε στο παρελθόν. «Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η ΤΔΒΚ θα συνεχίσει να είναι ένα λαμπρό τουρκικό κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο», είπε ο Τατάρ. Ο ισχυρισμός του μεταδόθηκε από το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή και πολλά άλλα Μέσα Ενημέρωσης στην Τουρκία και τη βόρεια Κύπρο.

Τα γεγονότα

Το βόρειο τμήμα της Κύπρου αναγνωρίζεται μόνο από την Τουρκία. Αυτό εμποδίζει το αποσχισθέν κράτος να υπογράψει οποιεσδήποτε διμερείς ή πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες. Ως εκ τούτου, μπορεί να συνάψει οικονομικές και εμπορικές συμφωνίες μόνο με την Τουρκία. Λόγω της πολιτικής κατάστασης, το άμεσο εμπόριο μεταξύ των περιοχών που διοικούνται από τους Τουρκοκύπριους και του υπόλοιπου κόσμου είναι επίσης περιορισμένο. Μεγάλο μέρος των εξαγωγών προς άλλες χώρες πρέπει να περάσει από την Τουρκία.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα εμπορικά στοιχεία, το βόρειο τμήμα της Κύπρου είχε εισαγωγές αξίας περίπου 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ και εξαγωγές αξίας περίπου 176 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ το 2023.

Εισαγωγές: 2.817.362.006

Εξαγωγές: 176.237.184

Εμπορικό έλλειμμα: 2.641.124.822

Με βάση τα ίδια στοιχεία, το βόρειο τμήμα της Κύπρου έκανε εισαγωγές εμπορευμάτων από συνολικά 113 χώρες -114 με τη συμπερίληψη της Τουρκίας- το 2023. Ωστόσο, το 70% από αυτές τις εισαγωγές προέρχονται κυρίως από την Τουρκία.

Τουρκία 70%

Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης (περιλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας) 15%

Ισλαμικές Χώρες 4%

Άπω Ανατολή 3%

Άλλες χώρες της Ευρώπης 1%

Άλλες 7%

Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι το βόρεια τμήμα της Κύπρου έκανε εξαγωγές αγαθών σε συνολικά 39 χώρες, περιλαμβανομένης της Τουρκίας το 2023. Ωστόσο, το 72% αυτών των εξαγωγών προοριζόταν για την Τουρκία. Οι κύριες εξαγωγές της βόρειας Κύπρου είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα εσπεριδοειδή, τα οποία αποτελούν το 60% των συνολικών εξαγωγών.

Τουρκία 72%

Ισλαμικές χώρες 14%

Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης (περιλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας) 11%

Άλλες χώρες 2%

Άλλες χώρες της Ευρώπης 1%

Ετυμηγορία

Παραπλανητικό

Αν και από τεχνικής άποψης ο τρόπος με τον οποίο ο Τάταρ διατυπώνει αυτόν τον ισχυρισμό είναι αληθής, το συνολικό μήνυμα που προσπαθεί να προωθήσει είναι παραπλανητικό.

Το βόρειο τμήμα της Κύπρου έχει πράγματι εισαγωγές και εξαγωγές από και προς περισσότερες από 100 χώρες, αλλά το μεγαλύτερο μέρος αυτού του εμπορίου πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο με την Τουρκία.

Το αποσχισθέν κράτος δεν έχει συνάψει εμπορικές σχέσεις και δεν έχει επίσημη εμπορική συμφωνία με καμία άλλη χώρα εκτός από την Τουρκία.

Υπάρχει σημαντική εξάρτηση από την Τουρκία όσον αφορά το εμπόριο. Ο κύριος εμπορικός εταίρος του παραμένει η Τουρκία, η οποία παρέχει το 70% των εισαγωγών και απορροφά περίπου το 72% των εξαγωγών.

