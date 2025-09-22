Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σύλληψη 32χρονου για Υπόθεση Ναρκωτικών στη Λάρνακα

Μέλη της ΥΚΑΝ διενήργησαν χθες το απόγευμα έρευνα με δικαστικό ένταλμα στην οικία 32χρονου στην επαρχία Λάρνακας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν έξι συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους 470 γραμμαρίων, δύο συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη μεικτού βάρους 81 γραμμαρίων, δύο συσκευασίες που περιείχαν μεθαμφεταμίνη μεικτού βάρους 23 γραμμαρίων, καθώς και δύο ζυγαριές ακριβείας.

Επίσης, εντοπίστηκε μία μοτοσικλέτα η οποία πιστεύεται ότι αφορά περιουσία που αποκτήθηκε από έσοδα από παράνομες δραστηριότητες και παραλήφθηκε για περαιτέρω εξετάσεις.

Ο 32χρονος συνελήφθη και αναμένεται σήμερα να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λάρνακας) διερευνά την υπόθεση.

 

