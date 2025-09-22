Στο κελί 23χρονος για υπόθεση διάρρηξης κατοικίας και κλοπής - Βρήκαν δύο όπλα στη κατοχή του

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης τεσσάρων ημερών, εναντίον νεαρού ηλικίας 23 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση διάρρηξης κατοικίας, και κλοπής ενός κυνηγετικού όπλου και ενός αεροβόλου πιστολιού, που διαπράχθηκε στις αρχές Αυγούστου στην επαρχία Λάρνακας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, «ο 23χρονος συνελήφθη από μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Αραδίππου, λίγο μετά τις 5.00 το απόγευμα της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, που εκδόθηκε έπειτα από στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης».

Ο 23χρονος οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης για τέσσερις μέρες.

Σημειώνεται ότι για την ίδια υπόθεση συνελήφθη το Σάββατο 21χρονος, επίσης δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Αυτός τέθηκε υπό εξαήμερη κράτηση, βάσει δικαστικού διατάγματος, που εξέδωσε το πρωί της Κυριακή, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας.

Σε συντονισμένες έρευνες τα δύο όπλα εντοπίστηκαν κρυμμένα σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου.

ΚΥΠΕ