Τουσκ προειδοποιεί Ρωσία: «Θα καταρρίψουμε αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας»

Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Πολωνία δεν θα διστάσει να καταρρίψει αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της και συνιστούν απειλή έστειλε τη Δευτέρα (22/9) κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Η Εσθονία ανακοίνωσε ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της την Παρασκευή (19/9), γεγονός που ενίσχυσε την πεποίθηση στην Ατλαντική Συμμαχία ότι η Μόσχα δοκιμάζει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητά της. Ορισμένοι νατοϊκοί σύμμαχοι πρότειναν σθεναρή απάντηση.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει αργότερα τη Δευτέρα (22/9) για να συζητήσει το περιστατικό.

Στο μεταξύ η Μόσχα επανέλαβε ότι οι ισχυρισμοί της Εσθονίας είναι ψευδείς και έχουν ως στόχο την αύξηση της έντασης.

Υπενθυμίζεται ότι την νύκτα της 10ης προς την 11η Σεπτεμβρίου, 20 ρωσικά drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Η Βαρσοβία κατήγγειλε επίσης την Παρασκευή (19/9) ότι δύο ρωσικά μαχητικά παραβίασαν την ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας εξόρυξης της Petrobaltic στην Θάλασσα της Βαλτικής.

«Θα λάβουμε την απόφαση να καταρρίψουμε ιπτάμενα αντικείμενα που παραβιάζουν το έδαφός μας και πετούν επάνω από την Πολωνία - επ' αυτού δεν υπάρχει συζήτηση», προειδοποίησε ο Τουσκ.

«Όταν θα έχουμε να κάνουμε με καταστάσεις που δεν είναι τελείως ξεκάθαρες, όπως η πτήση ρωσικών μαχητικών επάνω από την πλατφόρμα της Petrobaltic - αλλά χωρίς παραβίαση, διότι δεν πρόκειται για τα χωρικά μας ύδατα - πρέπει να σκεφτεί κανείς δύο φορές αν θα προβεί σε ενέργειες που μπορεί να δημιουργήσουν οξεία φάση στη διαμάχη».

Ο Τουσκ σημείωσε ακόμη ότι οι αποφάσεις σε περιπτώσεις εκτός από άμεσες παραβιάσεις πρέπει να λαμβάνονται προσεκτικά για να αποφευχθεί η κλιμάκωση. «Πρέπει πραγματικά να το σκεφτείτε δύο φορές πριν αποφασίσετε για ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια πολύ οξεία φάση σύγκρουσης», είπε, προσθέτοντας ότι η Πολωνία πρέπει επίσης να είναι διαβεβαιωμένη για την ενιαία υποστήριξη από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ εάν οι εντάσεις αυξηθούν περαιτέρω.

cnn.gr