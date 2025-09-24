Ενώ όλα έδειχναν ότι θα προέκυπτε συμφωνία ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να ψηφιστεί το αναθεωρημένο νομοσχέδιο που να ρυθμίζει το έθιμο της λαμπρατζιάς, κατά τη σημερινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής επιτροπής Νομικών, η Εκκλησία της Κύπρου διατύπωση τη θέση ότι δεν αποδέχονται το άναμμα λαμπρατζιάς εντός του περιβάλλοντα χώρου των ναών.

Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας που παρευρέθηκε στη σημερινή συνεδρία η Εκκλησία τάσσεται ανενδοίαστα εναντίον των λαμπρατζιών εντός του περιβάλλοντα χώρου των εκκλησιαστικών ναών.

Ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Νομικών, ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ όλων των φορέων, ωστόσο προέκυψε η διαφωνία της Εκκλησίας.

Αναφέρθηκε επίσης ότι, θα συγκληθεί έκτακτη Ιερά Σύνοδος εντός του Οκτωβρίου όπου θα διατυπωθεί η θέση της Εκκλησίας της Κύπρου και θα κοινοποιηθεί η απόφαση στη Βουλή και θα τυγχάνει εφαρμογής από όλους τους ναούς. Σημειώνεται ότι η διαφωνία της Εκκλησίας έγκειται στο άναμμα της λαμπρατζιάς πέριξ των ναών.

Διαβάστε το σημείωμα της εκκλησίας: