Δικαίωση οδηγού στο δικαστήριο - Γιατί θα εισπράξει αποζημίωση 150.000 ευρώ μετά τη σύλληψή του από αστυνομικό

Το 2018 μία απλή χειρονομία πυροδότησε μια αλυσιδωτή σειρά γεγονότων, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες. Συγκεκριμένα, στις 9 Φεβρουαρίου 2018, στην πόλη St. Albans του Βερμόντ στις ΗΠΑ, ο αστυνομικός Jay Riggen έκανε σινιάλο στον Gregory Bombard να ακινητοποιήσει το όχημά του, πιστεύοντας ότι του έκανε μία άσεμνη χειρονομία.

Ο Bombard αρνήθηκε την αρχική κατηγορία, αλλά παραδέχτηκε ότι στη συνέχεια, αφού σταμάτησε το όχημά του σύμφωνα με τις υποδείξεις του αστυνομικού, του έδειξε όντως το μεσαίο δάχτυλο και τον προσέβαλε με βαρείς χαρακτηρισμούς. Βλέποντας τη χειρονομία ως προκλητική πράξη, ο Riggen συνέλαβε τον Bombard με την κατηγορία της διατάραξης της δημόσιας τάξης.

Ο Bombard παρουσιάστηκε στο ποινικό δικαστήριο, ωστόσο η κατηγορία αποσύρθηκε. Το 2021, η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (American Civil Liberties Union – ACLU) κατέθεσε αγωγή εκ μέρους του, υποστηρίζοντας ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματά του, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ, και πιο συγκεκριμένα ότι η σύλληψή του ήταν πράξη περιορισμού της ελευθερίας του λόγου.

Η ACLU τόνισε ότι ακόμη και φράσεις ή χειρονομίες που θεωρούνται προσβλητικές προστατεύονται από το Σύνταγμα των ΗΠΑ. «Αυτό το περιστατικό δεν έπρεπε ποτέ να έχει συμβεί», δήλωσε η δικηγόρος Hillary Rich, υπογραμμίζοντας ότι η αστυνομία πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα όλων, ακόμη και εκείνων που θεωρεί ότι την προσβάλλουν.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας που επετεύχθη πριν από λίγες ημέρες, η Πολιτεία του Βερμόντ συμφώνησε να καταβάλει στον Bombard αποζημίωση 100.000 δολαριών, καθώς και 75.000 δολάρια στην ACLU για τα νομικά της έξοδα.

Ο Gregory Bombard δήλωσε ότι αυτή η συμφωνία αποτελεί νίκη για την ελευθερία του λόγου και υπενθύμιση ότι η αστυνομία του Βερμόντ πρέπει να εκπαιδεύσει τους αστυνομικούς της ώστε να αποφεύγουν συλλήψεις πολιτών που απλώς εκφράζουν την κριτική τους.

