Αφαίρεση καθηκόντων "που δεν συνάδουν με ρόλο ΥΚΕ" ζητά η "Ισότητα"

Σειρά αιτημάτων του θέτει με ανακοίνωσή του το Κλαδικό Συμβούλιο Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών της Παγκύπριας Συντεχνίας «Ισότητα», κάνοντας λόγο για "απαράδεκτη στάση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και ειδικότερα του Γενικού Διευθυντή, οι οποίοι αντί για διάλογο και τερματισμό της μετακύλισης καθηκόντων άλλων Υπηρεσιών στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, εμμένουν στις αποφάσεις τους".

Το Κλαδικό Συμβούλιο απαιτεί συγκεκριμένα, όπως σημειώνει, "άμεση απόσυρση της μετακύλισης αρμοδιοτήτων του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ) στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) και "αφαίρεση όλων των καθηκόντων που φορτώθηκαν διαχρονικά και δεν συνάδουν με τον θεσμικό και κοινωνικό ρόλο των ΥΚΕ", όπως αναφέρει.

Επίσης απαιτεί σεβασμό στον θεσμικό και κοινωνικό ρόλο των λειτουργών κοινωνικών υπηρεσιών και ουσιαστικό διάλογο με τις συντεχνίες "χωρίς προσχηματικές διαδικασίες", όπως επισημαίνει.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας αποτελούν πυλώνα της κοινωνικής προστασίας και η αποστολή τους είναι ευρεία και αφορά την πρώτη γραμμή στήριξης ευάλωτων οικογενειών, την προστασία ανήλικων παιδιών σε κίνδυνο, την παροχή άμεσης στήριξης σε θύματα βίας, την ενδυνάμωση ευάλωτων ατόμων για διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και πολλά άλλα.

Ωστόσο, προστίθεται, "οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας έχουν μετατραπεί διαχρονικά σε Γραφείο διεκπεραιώσεων άλλων καθηκόντων, τα οποία δεν αναλαμβάνουν οι καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες".

Το Κλαδικό Συμβούλιο δηλώνει πως παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις και δηλώνει ότι βρίσκεται ήδη σε διαδικασία για άμεση λήψη δυναμικών μέτρων.

ΚΥΠΕ