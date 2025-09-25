Δανία: «Υβριδική επίθεση» με drones σε αεροδρόμια – Επαγγελματικός σχεδιασμός, καμία απόδειξη ρωσικής εμπλοκής

Η δανική κυβέρνηση χαρακτήρισε «υβριδική επίθεση» τις μαζικές πτήσεις drones που εντοπίστηκαν το βράδυ της Τρίτης στον εναέριο χώρο της χώρας, προκαλώντας προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου του Άαλμποργκ και συναγερμό στις αρχές.

Τα drones πετούσαν σε διαφορετικά σημεία της χώρας, κυρίως πάνω από το Άαλμποργκ στη βόρεια Δανία, αλλά και γύρω από τρία μικρότερα αεροδρόμια στα νότια (Έσμπιεργκ, Σόντερμποργκ και Σκρίντστροπ). Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης είχε επίσης διακόψει τη λειτουργία του νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, λόγω παρόμοιου περιστατικού.

Οι αρχές αποφάσισαν να μην καταρρίψουν τα drones, επικαλούμενες λόγους ασφάλειας του πληθυσμού.

Ο υπουργός Άμυνας Τροελς Λουντ Πόουλσεν δήλωσε ότι πρόκειται για «συστηματική ενέργεια» που φέρει τη σφραγίδα «επαγγελματικού δρώντα». Τόνισε ωστόσο ότι «δεν υπάρχει καμία απόδειξη ρωσικής εμπλοκής» στο περιστατικό, αν και η Δανία ενημέρωσε το ΝΑΤΟ και δεν αποκλείει την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 για διαβουλεύσεις με τους συμμάχους.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Πέτερ Χούμελγκααρντ χαρακτήρισε τις επιθέσεις «σχεδιασμένες να δημιουργήσουν φόβο και ανασφάλεια» και υπογράμμισε ότι οι υβριδικές απειλές «ήρθαν για να μείνουν».

Αντίδραση των αρχών

Η εθνική αστυνομία της Δανίας ανέβασε το επίπεδο κρίσης, με το Εθνικό Επιχειρησιακό Επιτελείο (NOST) να λειτουργεί πλέον σε 24ωρη βάση, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες ενέργειας και μεταφορών. Παράλληλα, ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό της προέλευσης των drones, τα οποία – σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας – εκτοξεύτηκαν «τοπικά» και όχι από μακρινή απόσταση.

Η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν είχε ήδη δηλώσει νωρίτερα ότι «δεν μπορεί να αποκλειστεί η ρωσική εμπλοκή» σε προηγούμενο περιστατικό στην Κοπεγχάγη, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως η σοβαρότερη επίθεση κατά κρίσιμων υποδομών της χώρας μέχρι σήμερα.

Η Δανία θα συμμετάσχει την Παρασκευή σε ευρωπαϊκή σύσκεψη για την ενίσχυση της αεράμυνας απέναντι στα drones, σε συνέχεια της πρότασης της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για δημιουργία «τείχους drones» κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας της ΕΕ.

Σειρά παρόμοιων περιστατικών έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες σε Γερμανία, Σουηδία, Νορβηγία αλλά και σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Σύμφωνα με αναλυτές, οι επιχειρήσεις με drones εντάσσονται στη λεγόμενη «γκρίζα ζώνη» επιχειρήσεων, με στόχο τη δοκιμή των αντοχών του ΝΑΤΟ και την άσκηση πίεσης σε κράτη που στηρίζουν την Ουκρανία.

«Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά για μια πρόκληση που θα μας απασχολεί στο μέλλον», σχολίασε ο Δανός υπουργός Άμυνας.

Πηγή: lifo.gr / BBC