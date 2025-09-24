Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ισραηλινός εντοπίστηκε νεκρός σε σκάφος στον Πρωταρά

Ο άνδρας μεταφέρθκε στο ΓΝ Αμμοχώστου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ενεργοποιήθηκε την Τετάρτη το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ», με σκοπό τη διάσωση ατόμου, το οποίο φαίνεται να έχασε τις αισθήσεις του ενώ επέβαινε σε ιστιοφόρο σκάφος στη θαλάσσια περιοχή «Νησιά», στον Πρωταρά. Ο άνδρας μεταφέρθκε στο ΓΝ Αμμοχώστου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας - Διάσωσης (ΚΣΕΔ), για την εκτέλεση της επιχείρησης κινητοποιήθηκε ταχύπλοο σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, ενώ εθελοντές από παραπλέον ακτοπλοϊκό σκάφος και ναυαγοσώστες της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.  

Ο άντρας, ισραηλινής καταγωγής, αφού παραλήφθηκε από το σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας παραδόθηκε σε ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή: ΚΥΠΕ

