Εκτεταμένες ζημιές από πυρκαγιά σε διαμέρισμα στα Λιβάδια

Εκτεταμένες ζημιές υπέστη διαμέρισμα πολυκατοικίας στα Λιβάδια, από πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης, με την Πυροσβεστική να διερευνά τα αίτια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας «ο Πυροσβεστικός Σταθμός Ορόκλινης Λοχία Παναγιώτη Θεοφίλου ανταποκρίθηκε με δύο πυροσβεστικά οχήματα σε πυρκαγιά στον πρώτο όροφο διώροφης πολυκατοικίας στα Λιβάδια της επαρχίας Λάρνακας».

Σημειώνεται ότι «η πυρκαγιά βρισκόταν σε δύο υπνοδωμάτια του διαμερίσματος, τα οποία υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές».

Από τον καπνό, προστίθεται, επηρεάστηκε η βαφή ολόκληρου του διαμερίσματος.

