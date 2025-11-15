Ο ΟΚΥπΥ και η σπασμένη καρέκλα

Οι χώρες με τον πιο ισχυρό στρατό στον κόσμο - Σε ποιες θέσεις βρίσκονται Ελλάδα και Τουρκία

Στην κατάθεση πρότασης νόμου για αλλαγές στον νόμο του ΟΚΥπΥ προέβη ο Ευθύμιος Δίπλαρος, εκ μέρους του ΔΗΣΥ. Η πρόταση προβλέπει την κατάργηση της ανάγκης σύμφωνης γνώμης της Βουλής για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων που είχαν προικοδοτηθεί στον Οργανισμό. Ασχολίαστο το ότι ένας Οργανισμός που όλοι περιμένουμε να αυτονομηθεί δεν μπορεί ούτε καν να διαχειριστεί τα έπιπλα που έχουν τα νοσηλευτήρια. Τουλάχιστον τώρα, οι διευθύνσεις των νοσοκομείων δεν θα περιμένουν να πάει το μήνυμα και να έρτει το χαπάριν από την Επιτροπή Υγείας της Βουλής, ότι μπορούν να ξεφορτωθούν σπασμένα κρεβάτια ή καρέκλες. 

