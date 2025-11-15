Η Κίμπερλι για το Κυπριακό

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στην πρώτη της συνέντευξη σε ελληνικό Μέσο, στον τηλεοπτικό σταθμό ANT1, ρωτήθηκε για το Κυπριακό και έδωσε μια απάντηση που δίνει ένα στίγμα για το πώς βλέπει η κυβέρνηση Τραμπ την περιοχή. 

Η κ. Γκιλφόιλ ρωτήθηκε αν η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί μέρος του αμερικανικού οράματος για περιφερειακή σταθερότητα και αν θα μπορούσε να ενταχθεί στις παγκόσμιες πρωτοβουλίες ειρήνης του Προέδρου Τραμπ. Αρχικά είπε ότι δεν είναι πρέσβειρα στην Κύπρο, χαρακτήρισε εξαιρετική την Τζούλι Ντέιβις, για να προσθέσει: «Κάτι πολύ σημαντικό που επετεύχθη λίγες μέρες μετά την άφιξή μου, είναι η διοργάνωση μιας ιστορικής διάσκεψης «3+1» με τους συμμάχους μας και τους υπουργούς Ενέργειας, της Κύπρου, του Ισραήλ, των ΗΠΑ και της Ελλάδας». Θα τολμήσουμε να απαντήσουμε ότι, ναι, η επίλυση του Κυπριακού δεν αφήνει αδιάφορες τις ΗΠΑ. 

