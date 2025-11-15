Ο βασιλιάς Κάρολος γιόρτασε τα 77 του χρόνια στην Ουαλία

Ο βασιλιάς Κάρολος γιόρτασε χθες τα 77 του χρόνια, με μια επίσκεψη στην Ουαλία και αποφασισμένος να συνεχίσει να ασκεί πλήρως τα καθήκοντά του, παρά τον καρκίνο από τον οποίο πάσχει.

Ενώ στο Λονδίνο τα γενέθλιά του γιορτάστηκαν με κανονιοβολισμούς, ο βασιλιάς παρέστη, υπό βροχή, μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα, σε μια δεξίωση για τα 200 χρόνια του Κάστρου Σιβάρθβα, μιας ιστορικής έπαυλης της Ουαλίας. Στη συνέχεια εγκαινίασε ένα σιδηροδρομικό υπόστεγο. Η μέρα ήταν αρκετά φορτωμένη, όπως συμβαίνει συχνά τους τελευταίους μήνες.

Ο μονάρχης, που τον Φεβρουάριο του 2024 ανακοίνωσε ότι πάσχει από καρκίνο, τη φετινή χρονιά έχει σπάσει ρεκόρ σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις που έχει τηρήσει στο πλαίσιο των καθηκόντων του, σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Express.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ