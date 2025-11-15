Οι μαχαιριές του Χασαπόπουλου στον Οδυσσέα

Οι χώρες με τον πιο ισχυρό στρατό στον κόσμο - Σε ποιες θέσεις βρίσκονται Ελλάδα και Τουρκία

Πολύ ενδιαφέρον θα έχουν και τα επόμενα επεισόδια στην κόντρα των άλλοτε στενών συνεργατών, Οδυσσέα Μιχαηλίδη και Ανδρέα Χασαπόπουλου. Οι μαχαιριές το τελευταίο διάστημα δίνουν και παίρνουν και οι κατηγορίες που ανταλλάσσουν γίνονται ολοένα και πιο βαριές. Και για τους δύο πρώην στρατηγούς της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ισχύει ο κανόνας που πάντα επιβεβαιώνεται και λέει ότι: γιατί όλα αυτά που λέει ο ένας για τον άλλο δεν τα είχαν πει τόσο καιρό, παρά μόνο όταν έσκισαν τα δεφτέρια τους για τις καρέκλες του Κινήματος ΑΛΜΑ; Δεν πρόκειται άλλωστε για φρέσκες μαχαιριές.

