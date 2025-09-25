Αμετακίνητοι οι εκτελωνιστές: Συνεχίζεται η 24ωρη απεργία, προειδοποιούν με επ’ αόριστον

Αμετακίνητοι στη θέση τους για παράταση στην εφαρμογή του νέου Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εισαγωγών (AIS) στο Τμήμα Τελωνείο, παρουσιάζονται τα μέλη του Συνδέσμου Τελωνειακών Πρακτόρων, που κατέρχονται από το πρωί σε 24ωρη απεργία, στο λιμάνι Λεμεσού. Κάνοντας λόγο για προβλήματα του συστήματος αλλά και κίνδυνο να χάσουν μέρος του κύκλου εργασιών τους, οι εκτελωνιστές προειδοποιούν με επ’ αόριστον απεργία τη Δευτέρα, ημερομηνία εφαρμογής του νέου συστήματος.

Το πρωί τα μέλη του Συνδέσμου συγκεντρώθηκαν έξω από το λιμάνι Λεμεσού, όπου σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος, Χρήστος Άκαρος ανέφερε ότι το νέο σύστημα προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή στις 29 Σεπτεμβρίου, «αλλά έχουμε μεγάλα προβλήματα, τα οποία συζητήσαμε πολλές φορές με το Τελωνείο, αλλά δυστυχώς σε κάποια προβλήματα δεν ανταποκρίθηκαν».

Ερωτηθείς ποιά προβλήματα είναι αυτά, ανέφερε πως «υπάρχουν κάποιες δυσκολίες παραγωγικότητας για το σύστημα, δηλαδή χρειαζόμαστε τριπλάσια ώρα να περάσουμε συγκεκριμένα στοιχεία, τη στιγμή που αυτά θα μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν».

Επιπρόσθετα, συνέχισε, το σύστημα δεν ελέγχει την εξουσιοδότηση αυτού που το συμπληρώνει και «δικαιούται να το κάνει ο οποιοσδήποτε», υποδεικνύοντας ότι αυτό επηρεάζει τον κύκλο εργασιών των εκτελωνιστών.

Την ίδια ώρα ανέφερε πως το νέο σύστημα δεν είναι πλήρως μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα, και ότι, «επειδή δεν δοκιμάστηκε αρκετά, ένας που θα δουλέψει μέσα στο σύστημα αυτή τη στιγμή μπορεί εύκολα να κάνει λάθος», προσθέτοντας ότι «τα λάθη δυστυχώς το Τελωνείο τα τιμωρεί χωρίς έλεος». Όπως εξήγησε, σε περίπτωση λάθους, ο εκτελωνιστής επωμίζεται τουλάχιστον το 30% των δασμών που από λάθος δεν χρεώθηκαν.

Από την πλευρά του, ο ΓΓ του Συνδέσμου, Λούης Λουκά είπε πως, από τη στιγμή που το νέο σύστημα δεν προβλέπει την καταχώρηση κάποιων στοιχείων «αν για παράδειγμα έχει πληροφορίες η Αστυνομία για κάποιο κοντέινερ ότι μπορεί να έχει ναρκωτικά, αυτό δεν θα έχει όνομα παραλήπτη πάνω στο κοντέινερ».

«Πραγματικά θα χάσουμε τη δουλειά μας και ζητούμε να κάνουμε τη δουλειά μας κανονικά, όπως προηγουμένως, να μπαίνουμε στο σύστημα εμείς, οι οποίοι έχουμε εξουσιοδότηση από κάθε εισαγωγέα και να κάνουμε εμείς την εκτελώνιση», συμπλήρωσε.

Ο κ. Λουκά κάλεσε το Τμήμα Τελωνείων να αναθεωρήσει την απόφαση του και να συνεχίσει την λειτουργία του υφιστάμενου συστήματος «Θησέας», μέχρι την επίλυση των προβλημάτων που θέτει ο Σύνδεσμος Τελωνειακών Πρακτόρων.

Εξάλλου, το μέλος του Συνδέσμου, Γιώργος Αντωνίου, δήλωσε ότι κινδυνεύουν να βρεθούν χωρίς εργασία οι εκτελωνιστές, «που έχουν πίσω τους οικογένειες» και σημείωσε ότι έχει ενημερώσει σχετικά τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον οποίο κάλεσε να παρέμβει.

Προειδοποίησε, επίσης, ότι οι εκτελωνιστές είναι έτοιμοι να προχωρήσουν με επ’ αόριστον απεργία τη Δευτέρα, αν δεν υπάρξει οποιαδήποτε θετική εξέλιξη στα αιτήματα τους.

Εν τω μεταξύ, το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με την διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων, σε μια προσπάθεια να εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα, ωστόσο όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, δεν έχουν ακόμη ικανοποιηθεί οι εκτελωνιστές.

Ο Χρήστος Άκαρος, δεν απέκλεισε η επ’ αόριστον απεργία να ξεκινήσει και εντός του Σαββατοκύριακου.

ΚΥΠΕ