Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Εντοπίζουν μαρτυρία για δίωξη του Οδυσσέα, αλλά δίνουν δεύτερη ευκαιρία

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Header Image

Η Νομική Υπηρεσία κοινοποίησε την απόφασή της να μην προχωρήσει με άσκηση ποινικής δίωξης κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη για το αδίκημα της καταφρόνησης δικαστηρίου, σημειώνοντας ότι για σκοπούς δίωξης υπάρχει επαρκής μαρτυρία, ωστόσο δίνεται δεύτερη ευκαιρία στον τέως Γενικό Ελεγκτή

Ως τελευταία προειδοποίηση προς τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη ερμηνεύεται η απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας να μην προχωρήσει με άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του, σε σχέση με την κατηγορία της καταφρόνησης δικαστηρίου για τα όσα ανέφερε δημόσια για απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου για απόλυσή του από τη θέση του Γενικού Ελεγκτή λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς. Η Νομική Υπηρεσία δημοσιοποίησε χθες την απόφασή της σε τετρασέλιδο ανακοινωθέν, καθιστώντας σαφές προς τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη ότι δεν θα γίνουν ανεχτές παρόμοιες αναφορές στο μέλλον. Σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, «η ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα