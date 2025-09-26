Οδηγοί προσοχη: Κλειστή η μία λωρίδα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού–Λευκωσίας

Τον έπιασαν επ’ αυτοφώρω να κλέβει μοτοσικλέτα στη Λεμεσό - Χειροπέδες σε 19χρονο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Γύρω στις 2 τα ξημερώματα, πολίτες στη Λεμεσό εντόπισαν και περιόρισαν νεαρό άτομο, το οποίο επιχειρούσε να κλέψει μοτοσικλέτα.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, όπου από τις πρώτες εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 19χρονο. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι, μαζί με ακόμη ένα πρόσωπο, είχαν προχωρήσει νωρίτερα στην κλοπή της μοτοσικλέτας.

Ο 19χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίου Ιωάννη.

