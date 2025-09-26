Εκδήλωση διαμαρτυρίας το Σάββατο για το κέντρο του Ρίκκου στην Γεροσκήπου

Εκδήλωση διαμαρτυρίας διοργανώνουν το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 στις 11 το πρωί πολίτες στο κέντρο του Ρίκκου με διαχειριστή τον Ανδρέα Ηλία Ξενοφώντος στην Γεροσκήπου εις ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεροκηπίας να προχωρήσει σε προκήρυξη προσφορών για το καφεστιατόριο.

Σε σχετική ανακοίνωση τους, οι διαμαρτυρόμενοι αναφέρουν πως στέκονται στο πλευρό του Ρίκκου και της οικογένειας του, των ανθρώπων όπως αναφέρουν που για 50 χρόνια υπηρέτησαν με κόπο, μεράκι και αξιοπρέπεια τον τόπο μας. Δεν μπορούμε προσθέτουν να επιτρέψουμε να σβήσει έτσι άδικα μια ιστορία γεμάτη θυσίες, προσφορά και σεβασμό στην κοινωνία.

Με την παρουσία μας σημειώνουν, στέλνουνε το μήνυμα "δικαιοσύνη για το Ρίκκο, τιμή στους αγωνιστές και τους ανάπηρους πολέμου, όχι στην αδικία, ναι στο σεβασμό και στην ιστορική μνήμη". Η φωνή του λαού είναι πιο δυνατή από κάθε απόφαση που παραβιάζει την ηθική και το δίκιο, αναφέρουν. Προσθέτουν επίσης πως δεν θα δεχτούν να θυσιαστεί η κοινωνική δικαιοσύνη στο όνομα μιας τυπικής διαδικασίας. Το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν απαγορεύει σημειώνουν στις τοπικές αρχές να προχωρούν σε απευθείας ανάθεση όταν συντρέχουν ειδικοί κοινωνικοί λόγοι και όταν υπάρχει αιτιολόγηση.

Επισημαίνουν επίσης πως επ’ αυτού υπάρχει νομική γνωμάτευση από έγκριτο νομικόκαι επίσης υπάρχουν προφανείς λόγοι, όπως 51 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, πλήρης συνέπεια στις οικονομικές υποχρεώσεις,αποδοχή και της πρόσφατης αύξησης ενοικίου,α ναπηρία πολέμου 80%.

Δ. Ιεροκηπίας

Στο μεταξύ απάντηση στα δημοσιεύματα που αφορούν τις ενέργειες του Δήμου Ιεροκηπίας αναφορικά με την προκήρυξη προσφορών για τα τρία παραλιακά snack-bar της Γεροσκήπου, δίνει με γραπτή του ανακοίνωση ο Δήμος Ιεροκηπίας. Σημειώνει, μεταξύ άλλων ότι “η χρήση δεν θα ανανεωθεί καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο είναι νομικά υποχρεωμένο πριν τη λήξη της θητείας του, να προκηρύξει και συμπληρώσει ανοικτές δημόσιες προσφορές για νέα άδεια χρήσης”.

Όπως αναφέρει ο Δ. Ιεροκηπείας στις 10 Σεπτεμβρίου 2025 έληξε η ημερομηνία υποβολής προσφορών για την υπεκμίσθωση των τριών snack-bar. Η διαδικασία έγινε μετά από ανοικτό διαγωνισμό, ως η συμφωνία Δήμου – Κυβέρνησης.

Οι προσφορές υποβλήθηκαν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (e-procurement). Ο Ανδρέας Ηλία Ξενοφώντος δεν υπέβαλε προσφορά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ο Δήμος Ιεροκηπίας είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τον νόμο, τους κανονισμούς, καθώς και τους όρους της συμφωνίας με την Κυβέρνηση. Δεν έχει τη διακριτική ευχέρεια να εκμισθώσει τον χώρο απευθείας, χωρίς ανοικτό διαγωνισμό. Εάν και εφόσον η Κυβέρνηση αποφασίσει να τροποποιήσει τους όρους της μίσθωσης, τότε ο Δήμος θα επανεξετάσει το θέμα, καταλήγει η ανακοίνωση.