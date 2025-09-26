Μήνυμα στέλνει η ΕΤΑΠ Πάφου για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού. Όπως αναφέρει η ΕΤΑΠ το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού αναδεικνύει τη δύναμη του τουρισμού όχι μόνο να προάγει την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και να μετασχηματίζει κοινωνίες, να προστατεύει το περιβάλλον και να δημιουργεί δίκαιες ευκαιρίες για όλους.

Επισημαίνει ακόμη πως ο τουρισμός στην Κύπρο και ιδιαίτερα στην Πάφο είναι κάτι περισσότερο από ήλιο και θάλασσα – αποτελεί ένα ζωντανό μωσαϊκό πολιτισμού, ιστορίας και αυθεντικών εμπειριών. Eίναι φύση, γαστρονομία, ζωντανές παραδόσεις σε ένα μοναδικό προορισμό. Η ΕΤΑΠ Πάφου και οι φορείς που την απαρτίζουν έχουν από καιρό υιοθετήσει τον βιώσιμο μετασχηματισμό ως ένα μοχλό κοινής ευημερίας.

Συγκεκριμένα προσθέτει η ΕΤΑΠ, προστατεύουν και προβάλουν το φυσικό μας περιβάλλον – διασφαλίζοντας παραλίες, θάλασσες, δάση και βιοποικιλότητα για τις μελλοντικές γενιές. Συμβάλουν στην διαφύλαξη και ενισχύουν την πολιτιστική μας ταυτότητα – συντηρώντας και αναδεικνύοντας αρχαιολογικούς θησαυρούς, μνημεία UNESCO, την αγροτική κληρονομιά και παραδοσιακές τέχνες, την ιδιαίτερη ιστορία και πολιτισμό της Κύπρου. Στηρίζουν την ύπαιθρο και ενδυναμώνουν τις κοινότητες – εξασφαλίζοντας ότι οι τοπικές κοινωνίες ωφελούνται άμεσα από τον τουρισμό μέσω απασχόλησης, συμμετοχής και στήριξης μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων.

Ο προορισμός σημειώνουν, στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της βιωσιμότητας για ολόχρονο τουρισμό – διαφοροποιώντας τα τουριστικά προϊόντα ώστε να προβάλει την ευεξία, τη γαστρονομία, τον αρχαιολογικό, πολιτιστικό τουρισμό, την θρησκευτική κληρονομιά, τον αθλητισμό, τον οικοτουρισμό κ.α Επεκτείνουν τα ψηφιακά και έξυπνα εργαλεία τουρισμού, κάνοντας το ταξίδι στην Πάφο πιο προσβάσιμο, πιο εμπλουτισμένο και πιο διαδραστικό.

Ακόμη ενισχύουν συνεργασίες μεταξύ κράτους, τοπικών αρχών, επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών και κοινωνιών, ώστε η βιωσιμότητα να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε τουριστικής πρωτοβουλίας Καταληκτικά η ΕΤΑΠ επ’ ευκαιρίας των εορτασμών της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, προσκαλεί κατοίκους, επισκέπτες και εταίρους να γίνουν μέρος αυτής της κοινής πορείας.

Μαζί μπορούμε προσθέτει μπορούμε να μετασχηματίσουμε τον τουρισμό σε μια πραγματική δύναμη καλού, σημειώνοντας πως ο τουρισμός δεν είναι μόνο ταξίδι – είναι μετασχηματισμός, βιωσιμότητα και κοινή ευημερία. Ας δημιουργήσουμε αξία όχι μόνο για τους ταξιδιώτες του σήμερα, αλλά και για τους κατοίκους, τον πολιτισμό και το περιβάλλον του νησιού αύριο, καταλήγει.