Κανονικά στην Κυκλοφορία ο Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Λευκωσίας

Δόθηκε στην κυκλοφορία η λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού–Λευκωσίας, που παρέμενε κλειστή στο τμήμα μεταξύ Μουτταγιάκας και Παρεκκλησιάς, στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, λόγω οδικών έργων που διεξάγονταν για συντήρηση του οδοστρώματος.

Οι εργασίες σύμφωνα με ανακοίνωση από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, διεξάγονται από την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να ολοκληρωθούν την Πέμπτη, 02 Οκτωβρίου, εκτός Παρασκευής, Σαββατοκύριακου και αργίας. Διεξάγονται κατά τη διάρκεια της νύκτας, από τις 8.00 το βράδυ, μέχρι τις 5.30 το πρωί της επόμενης μέρας.

Ωστόσο, λόγω βλάβης σε μηχάνημα που χρησιμοποιείτο, οι εργασίες που διεξάγονταν το βράδυ που πέρασε, συνεχίστηκαν μέχρι και τις 9.00 η ώρα περίπου το πρωί της Παρασκευής.