Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Κανονικά στην Κυκλοφορία ο Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Λευκωσίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Λόγω βλάβης σε μηχάνημα που χρησιμοποιείτο, οι εργασίες που διεξάγονταν το βράδυ που πέρασε, συνεχίστηκαν μέχρι και τις 9.00 η ώρα περίπου το πρωί της Παρασκευής.

Δόθηκε στην κυκλοφορία η λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού–Λευκωσίας, που παρέμενε κλειστή στο τμήμα μεταξύ Μουτταγιάκας και Παρεκκλησιάς, στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, λόγω οδικών έργων που διεξάγονταν για συντήρηση του οδοστρώματος.

Οι εργασίες σύμφωνα με ανακοίνωση από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, διεξάγονται από την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να ολοκληρωθούν την Πέμπτη, 02 Οκτωβρίου, εκτός Παρασκευής, Σαββατοκύριακου και αργίας. Διεξάγονται κατά τη διάρκεια της νύκτας, από τις 8.00 το βράδυ, μέχρι τις 5.30 το πρωί της επόμενης μέρας.

Ωστόσο, λόγω βλάβης σε μηχάνημα που χρησιμοποιείτο, οι εργασίες που διεξάγονταν το βράδυ που πέρασε, συνεχίστηκαν μέχρι και τις 9.00 η ώρα περίπου το πρωί της Παρασκευής.

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα