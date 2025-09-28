Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Η Κομισιόν άνοιξε τον χορό της λογοδοσίας - Χειροπιαστές πλέον οι αποδείξεις για το σκάνδαλο φυσικού αερίου

ΜΙΡΑΝΤΑ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ

Header Image

Ο πρώην Πρόεδρος, μιλώντας στον «Π» υποστηρίζει ότι η κυβέρνησή του χάραζε πολιτική και οι τεχνοκράτες σχεδίαζαν.

Με τη θεσμική αποσύνθεση και τον πολιτικό τυχοδιωκτισμό που χαρακτηρίζει τα κυπριακά δρώμενα, αυτό που θα ξάφνιαζε τον Κύπριο πολίτη θα ήταν να προχωρούσαν κανονικά και να ολοκληρώνονταν τα έργα υποδομής στο Βασιλικό για το τερματικό αποϋγροποίησης του φυσικού αερίου. Όσο κυνικό κι αν ακούγεται, η «φυσική» προδιαγεγραμμένη πορεία ενός έργου στη χώρα μας, με τα παραδείγματα πολλά, είναι να βρεθεί μετέωρο. Σε μια κατάσταση χαοτική, μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, με υπόνοιες για κακοδιαχείριση, σκανδαλώδεις χειρισμούς, παρατυπίες και ενίοτε -τρόπος του λέγειν- διαφθορά. Είναι γι’ αυτό που η επιστροφή του συγκεκριμένου έργου στο μηδέν -και το ηχηρό χαστούκι της Κομισιόν που αξιώνει εδώ και τώρα να πάρει πίσω το 85% περίπου της χορηγίας που καταβλήθηκε μέχρι τώρα στο έργο, ήτοι 67,2 εκατ. ευρώ, με την απώλεια να εκτοξεύεται στο ένα τρίτο του συνολικού κόστους για την κατασκευή των υποδομών δεδομένου ότι...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΑναστασιάδηςΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟΤερματικό ΒασιλικόΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα