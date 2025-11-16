Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών και κοινωνικών της δράσεων, διοργάνωσε το πρωί της Κυριακής εκστρατεία καθαρισμού βυθού στο Λιμάνι της Πάφου.

Η δράση διήρκησε δύο ώρες από τις 09:00 μέχρι τις 11:00 το πρωί, με τη συμμετοχή επαγγελματιών δυτών, του Δήμου Πάφου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, του Συνδέσμου Ψαράδων Πάφου, του Κέντρου Μελετών Α.Κ.Τ.Η, του Αμερικανικού Πανεπιστημίου, της Ακαδημίας Άτλαντας, εθελοντών, μαθητών και πολιτών που αγαπούν τη θάλασσα και θέλουν να συμβάλουν ενεργά σε ένα καθαρότερο περιβάλλον.

Η Κατερίνα Δόκου Λειτουργός Περιβάλλοντος της Αρχής Λιμένων Κύπρου ανέφερε πως η εκστρατεία καθαρισμού του βυθού διοργανώνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και στόχος της εκστρατείας είναι η συλλογή των απορριμάτων, η καταγραφή τους ανάλογα με τις κατηγορίες αλλά και η ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά το κομμάτι της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η Αρχή Λιμένων Κύπρου σημείωσε, παραμένει αφοσιωμένη στη διατήρηση καθαρών, ασφαλών και βιώσιμων λιμανιών.

Με δράσεις όπως αυτή στο Λιμάνι Πάφου, ενισχύουμε συνέχισε, την κοινή προσπάθεια για την προστασία των θαλασσών μας και τη διαφύλαξη του φυσικού μας πλούτου. Ακολούθως η κ. Δόκου ευχαρίστησε τους οργανωμένους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που συμμετείχαν στην εκστρατεία.

Έστειλε επίσης το μήνυμα «για μια θάλασσα χωρίς απορρίματα» λέγοντας πως στόχος της Αρχής Λιμένων είναι και η ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τη μή απόρριψη των αποβλήτων στην θάλασσα.

Στην συμβολή όλων για τον καθαρισμό του βυθού στο Λιμανάκι της Κάτω Πάφου αναφέρθηκε ο Άγγελος Ονησιφόρου Αντιδήμαρχος Πάφου. Στόχος μας είπε, «είναι η καθαριότητα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος». Ευχαρίστησε ακολούθως όλους τους διοργανωτές για την εκδήλωση σημειώνοντας πως όταν υπάρχει ομάδα μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα. Επεσήμανε τέλος πως η θάλασσα αξίζει πιο καθαρές θάλασσες και πιο καθαρές ακτές.

Ο Φώτος Σωκράτους εκ μέρους της ομάδας των δυτών αναφέρθηκε στο στόχος τους που είναι ο καθαρισμός ενός χώρου που είναι επισκέψιμος από χιλιάδες τουρίστες σε καθημερινή βάση. Η εικόνα που θέλουμε να στείλουμε, είπε, είναι, « ότι, νοιαζόμαστε για το περιβάλλον μας, ειδικά για εμάς τους δύτες που η θάλασσα είναι η δουλειάς μας, ο στόχος μας είναι να εργαζόμαστε σε ένα καθαρό εργασιακό περιβάλλον». Το μήνυμα που στέλνουμε είναι όπως όλοι μαζί να έχουν ένα καθαρό υποβρύχιο περιβάλλον, κατέληξε.

Εκ μέρους του Κέντρου Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ η Άννα Τσέλεπου ανέφερε πως στόχος της μεγάλης εκστρατείας είναι η απομάκρυνση απορριμμάτων και επικίνδυνων αντικειμένων από τον βυθό του λιμανιού. Η προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και της τοπικής βιοποικιλότητας η ευαισθητοποίηση των πολιτών και των νέων για τη σημασία της θαλάσσιας καθαριότητας και η καταγραφή των ευρημάτων για επιστημονική αξιολόγηση της ρύπανσης.

Πρόσθεσε, πως θα καταγράψουν επίσης το είδος και το βάρος των σκουπιδιών το οποίο θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Εξέφρασε τέλος την ικανοποίηση της για την αθρόα συμμετοχή.

Η Σιμώνη Τουρκομένη εκ μέρου του AUB ανέφερε πως περίπου πενήντα συνάδερφοι της καθηγητές αλλά και φοιτητές του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού συμμετέχουν στην εκστρατεία καθαρισμού βυθού στο Λιμάνι της Πάφου. Ήρθαμε εδώ είπε, «να βοηθήσουμε την ΑΚΤΗ, τους δύτες και τους ψαράδες και να καθαρίσουμε ότι βρούμε στο βυθό για να το ανακυκλώσουμε». Χαρακτήρισε επίσης την Πάφο το σπίτι τους και το λιμάνι τους.

Τέλος ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παράκτιας Αλιείας Πάφου Λεωνίδας Λεωνίδου χαιρέτησε την εκστρατεία καθαρισμού λέγοντας πως είναι πολύ σημαντική τουλάχιστον για τους επαγγελματίες ψαράδες που είναι οι πρώτοι επηρεαζόμενοι.

Η ρύπανση της θάλασσας και η κλιματική αλλαγή συνέχισε, συνέβαλαν σημαντικά στην μείωση των θαλάσσιων αποθεμάτων. Όλοι θέλουμε μια θάλασσα καθαρή, κατέληξε . Οι διοργανωτές εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την αθρόα συμμετοχή όσο και για την ευαισθητοποίηση γύρω από τη σημασία της καθαρής θάλασσας.