Δήμαρχος Ιεροκηπίας: Η Δημοτική Παραλία Γεροσκήπου αλλάζει πρόσωπο

Το μήνυμα ότι η Δημοτική Παραλία Γεροσκήπου αλλάζει πρόσωπο στέλνει ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός.

Τους τελευταίους μήνες, είπε ο κ. Παλιός, σε σχετική του ανακοίνωση,"δουλέψαμε για να την κάνουμε πιο οργανωμένη, αισθητικά αναβαθμισμένη και φιλόξενη για όλους".

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης συνέχισε, τοποθετήθηκε νέος αστικός εξοπλισμός και έγινε συντήρηση υποδομών.

Ακόμη δημιουργήθηκαν 250+ θέσεις στάθμευσης (και για ΑμεΑ), κατασκευάστηκαν νέα πεζοδρόμια, έγινε διάβαση και επέκταση περιπατητικής διαδρομής.

Ακόμη, συνέχισε, η Τοπική Αρχή προχώρησε στην αναβάθμιση φωτισμού και περισσότερο πράσινου, καθώς και στη δημιουργία παιδότοπου.

Ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας αναφέρθηκε ακοκούθως στην τοποθέτηση κερματοδεκτών στις ντουζιέρες για εξοικονόμηση νερού, αλλά και στην ασφαλτόστρωση των παραλιακών οδών.

Με επένδυση άνω του €1,5 εκ. από τον πρώτο κιόλας χρόνο, συνεχίζουμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα, για μια παραλία αντάξια της Γεροσκήπου μας, κατέληξε ο κ. Παλιός.