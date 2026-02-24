Παρέμβαση Κυπρίων Βουλευτών στις εργασίες της Επιτροπής Προϋπολογισμών του ΕΚ

Ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας οι εργασίες της Επιτροπής Προϋπολογισμών (BUDG) του Ευρωκοινοβουλίου με τη συμμετοχή Κυπρίων Βουλευτών, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Των εργασιών συμπροήδρευσαν ο Πρόεδρος της BUDG, Johan Van Overtveldt, και ο αναπληρωτής Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, Χρύσης Παντελίδης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η συζήτηση επικεντρώθηκε στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους τρόπους με τους οποίους το σκέλος των εσόδων και το σύστημα ιδίων πόρων μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων της Ένωσης. Έμφαση δόθηκε επίσης στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) και στα Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια Εταιρικής Σχέσης.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Van Overtveldt ανέφερε ότι η συζήτηση αποτελεί ευκαιρία για ενίσχυση του διακοινοβουλευτικού διαλόγου μεταξύ εθνικών κοινοβουλίων και Ευρωκοινοβουλίου, ως προς τον ρόλο των εσόδων και των ιδίων πόρων στην προώθηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ένωσης. Υπογράμμισε ότι στόχος είναι η υλοποίηση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους ιδίους πόρους και η ουσιαστικότερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στον σχεδιασμό και την εποπτεία τους.

Από την πλευρά του, ο κ. Παντελίδης αναφέρθηκε στην έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2026, σημειώνοντας ότι αυτή πραγματοποιείται σε περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας και πολλαπλών προκλήσεων. Όπως ανέφερε, η Κυπριακή Δημοκρατία, κατά την άσκηση της Προεδρίας, επιδιώκει πρόοδο σε κρίσιμους νομοθετικούς φακέλους και απτά αποτελέσματα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Τόνισε τη σημασία της επάρκειας των ιδίων πόρων για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας και του διεθνούς ρόλου της Ένωσης, καθώς και για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Σε ό,τι αφορά το επόμενο ΠΔΠ και τα Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια Εταιρικής Σχέσης, ο κ. Παντελίδης σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει καινοτομίες στην αρχιτεκτονική του προϋπολογισμού, αναφέροντας ότι τα Εθνικά Σχέδια προβλέπεται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την Κοινή Αγροτική Πολιτική, το Ταμείο Συνοχής και το Ταμείο Μετανάστευσης, με στόχο έναν πιο στοχευμένο και συνεκτικό προγραμματισμό.

Στην ανακοίνωση, τονίζεται ότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος Προϋπολογισμού, Piotr Serafin και ο ανώτερος επιστημονικός συνεργάτης του ινστιτούτου Bruegel, Pascal Saint-Amans, παρουσίασαν τις δυνατότητες αξιοποίησης των εσόδων του προϋπολογισμού για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Ένωσης, επισημαίνοντας δημοσιονομικές και πολιτικές προκλήσεις. Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ανέπτυξαν τις θέσεις των θεσμών τους αναφορικά με τα Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια Εταιρικής Σχέσης.

Παρέμβαση πραγματοποίησε και το μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, Ονούφριος Κουλλά, ο οποίος αναφέρθηκε στον ρόλο των κρατών μελών στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων της ΕΕ και στη σύνδεση της χρηματοδότησης με την αποτελεσματική υλοποίηση των στρατηγικών στόχων. Όπως σημείωσε, οι Ευρωπαίοι πολίτες επωμίζονται τελικά το κόστος του προϋπολογισμού, είτε μέσω συνεισφορών βάσει Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος είτε μέσω ιδίων πόρων, και υπογράμμισε την ανάγκη διαφάνειας και σαφούς σύνδεσης των πόρων με συγκεκριμένους ευρωπαϊκούς στόχους.

Ο κ. Κουλλά ανέφερε επίσης ότι η συνεισφορά των κρατών μελών βάσει ΑΕΕ συνιστά την πιο δίκαιη πηγή εσόδων και ότι προκειμένου να αυξηθεί ο προϋπολογισμός πρέπει να αυξηθούν ανάλογα και οι συνεισφορές των κρατών μελών. Τόνισε, τέλος, την ανάγκη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και συνεκτίμησης των ιδιαιτεροτήτων κάθε κράτους μέλους.

Όπως αναφέρεται, κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις για τον σχεδιασμό των εσόδων του προϋπολογισμού, με στόχο την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ. Επισημάνθηκε ότι οι νέοι πόροι δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν δυσανάλογα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή κράτη μέλη, ενώ τονίστηκε η σημασία της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, της αποφυγής αλληλοεπικαλύψεων στη χρηματοδότηση και της ενίσχυσης του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων για τη διασφάλιση δημοκρατικής νομιμοποίησης και δημοσιονομικής εποπτείας.

