Η Κύπρος στο YELL Summit 2025

Η Νεολαία της Δημοκρατικής Παράταξης – ΝΕΟΔΗΠΑ συμμετείχε ενεργά στο YELL Summit 2025 – Young Elected Local Leaders Summit, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στην Έδρα της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΗΠΑ, την οργάνωση εκπροσώπησε ο Οργανωτικός Γραμματέας της ΝΕΟΔΗΠΑ, Άρι Χαπεσιάν, ο οποίος συμμετείχε στις εργασίες του συνεδρίου, προβάλλοντας με υπευθυνότητα και όραμα τη φωνή της κυπριακής νεολαίας σε ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά fora για νέους πολιτικούς ηγέτες.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του YELL Summit ο Άρι Χαπεσιάν κατέθεσε συγκεκριμένες εισηγήσεις εκ μέρους της ΝΕΟΔΗΠΑ για την Κύπρο, εστιάζοντας στην ανάγκη:

-προσιτής και αξιοπρεπούς κατοικίας για νέους,

-ενίσχυσης των σχετικών επιδομάτων και στεγαστικών σχεδίων,

-αξιοποίησης ευρωπαϊκών κονδυλίων για στέγαση και υποδομές για νέους.

Η κυπριακή αντιπροσωπεία συνέβαλε ενεργά στη συζήτηση για την ανάγκη κοινών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, που θα αντιμετωπίσουν την κοινωνική και οικονομική ανασφάλεια των νέων.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του συνεδρίου συζητήθηκε η εφαρμογή των φιλελεύθερων αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η κοινωνική δικαιοσύνη, η ισότητα ευκαιριών, η διαφάνεια και η συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων.

Οι συμμετέχοντες εξέτασαν τρόπους ενίσχυσης της δημοκρατίας και της συμμετοχικότητας, μέσα από νέες μορφές πολιτικής ηγεσίας και διακυβέρνησης με έμφαση στους νέους.

Το YELL Summit 2025 διοργανώθηκε από την πολιτική ομάδα Renew Europe στην Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ και αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό θεσμό, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης των νέων αιρετών με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, προβάλλοντας τις προτεραιότητές τους και ενισχύοντας τη διασύνδεση της τοπικής πολιτικής με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις.