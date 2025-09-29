Αυξάνεται η βιομηχανική παραγωγή, +1,8% τον Ιούλιο, +3% το επτάμηνο 2025

Αύξηση παρουσιάζει η βιομηχανική παραγωγή στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Ιούλιο 2025 έφθασε στις 125,8 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 1,8% σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2024.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 3,7% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών (+7,6%). Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-8,0%) και των μεταλλείων και λατομείων (-1,8%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+10,5%), κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (+9,2%), βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+6,5%) και κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+6,5%).

Οι σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-11,9%) και παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-9,8%).

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.