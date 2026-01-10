Κύριε πρέσβη της Ουκρανίας στην Κύπρο, κάντε επιτέλους κάτι με αυτή την πρεσβεία σας στη Λευκωσία που από κέντρο εξυπηρέτησης των Ουκρανών πολιτών στην Κύπρο, που όφειλε να είναι, έχει καταντήσει κέντρο ταλαιπωρίας και μη εξυπηρέτησής τους! Δεν γίνεται, κύριε πρέσβη, για μία απλή διεκπεραίωση υποχρεώσεών τους να τους κλείνετε διαδικτυακά ραντεβού 3-4 μήνες νωρίτερα και όταν έρχεται η ώρα να βρίσκουν τις πόρτες κλειστές και μία θυροκολλημένη ανακοίνωση ότι η πρεσβεία δεν λειτουργεί και θα ειδοποιηθούν για πότε θα τους κλείσετε νέο ραντεβού. Κάποιοι έρχονται από Πάφο, Λεμεσό, Παραλίμνι, εγκαταλείποντας τις δουλειές και τα παιδιά τους, και δεν έχουν χρόνο να πηγαινοέρχονται στη Λευκωσία. Άστε που τα τηλέφωνά σας ποτέ δεν απαντούν, άστε που το προσωπικό σας, όταν εμφανίζεται, είναι κακότροπο και καθόλου εξυπηρετικό και φιλικό. Ουκρανοι πολίτες είναι, κύριε πρέσβη, και οι περισσότεροι πρόσφυγες του πολέμου. Όταν βρεθούν στην εμπόλεμη Ουκρανία ακόμα και εν μέσω βομβαρδισμών, όπως μας καταγγέλλουν, εξυπηρετούνται άψογα και γρήγορα. Εδώ, στην ασφάλεια και άνεση της Κύπρου, γιατί τέτοια μεταχείριση;

Κ. ΖΑΔΗΣ