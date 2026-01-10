Κανονικά στην κορδέλα ο ΠτΔ

Μέσα στον γενικό χαμό που επικρατούσε χθες για το περιβόητο βίντεο που αφήνει σκιές σε σχέση με διαφθορά στο Προεδρικό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης βρήκε τον χρόνο να παρευρεθεί στα εγκαίνια του νέου, αναβαθμισμένου Δημοτικού Μελάθρου Ευγηρίας Λάρνακας. Βλέπετε, κορδέλα ήταν αυτή, δεν μπορούσε να την χάσει... Παρ' όλο που στις δηλώσεις του φάνηκε ενοχλημένος για το επίμαχο βίντεο, εντούτοις έκοψε την κορδέλα του νέου έργου, το οποίο θεωρείται το πιο σύγχρονο μέλαθρο ευγηρίας σ' ολόκληρη την Κύπρο και το οποίο στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του θα φιλοξενεί κυρίως χαμηλοσυνταξιούχους. Το νέο κτήριο διαθέτει 22 διπλά και τέσσερα μονά δωμάτια.

Β. Βας