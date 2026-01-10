Η γλυκανάλατη δήλωση του ΕΛΑΜ

Το ΕΛΑΜ παρουσιάζεται ως αντισυστημικό κόμμα που δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του αλλά για τα μάτια του Προέδρου Χριστοδουλίδη μπορεί και να μετατραπεί στην πιο συστημική παράταξη του τόπου. Αυτό φάνηκε και από την ανακοίνωση του κόμματος σχετικά με το βίντεο που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα Χ. Ούτε παραιτήσεις ζήτησε το ΕΛΑΜ ούτε είπε οτιδήποτε για τα πρόσωπα που παρουσιάζονται στο βίντεο. Για τα μάτια του κόσμου, ανέφερε ότι απαιτεί «άμεση, πλήρη και σε βάθος διερεύνηση κάθε πτυχής της υπόθεσης» και ακολούθως αμφισβήτησε το βίντεο, λέγοντας ότι «ο χρόνος δημοσίευσής του και η πηγή από την οποία προέρχεται (ανώνυμος λογαριασμός στα ΜΚΔ) εγείρουν σοβαρά ερωτήματα, για την αξιοπιστία και τους σκοπούς του».

Αναλυτής