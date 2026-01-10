Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Η γλυκανάλατη δήλωση του ΕΛΑΜ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το ΕΛΑΜ παρουσιάζεται ως αντισυστημικό κόμμα που δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του αλλά για τα μάτια του Προέδρου Χριστοδουλίδη μπορεί και να μετατραπεί στην πιο συστημική παράταξη του τόπου. Αυτό φάνηκε και από την ανακοίνωση του κόμματος σχετικά με το βίντεο που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα Χ. Ούτε παραιτήσεις ζήτησε το ΕΛΑΜ ούτε είπε οτιδήποτε για τα πρόσωπα που παρουσιάζονται στο βίντεο. Για τα μάτια του κόσμου, ανέφερε ότι απαιτεί «άμεση, πλήρη και σε βάθος διερεύνηση κάθε πτυχής της υπόθεσης» και ακολούθως αμφισβήτησε το βίντεο, λέγοντας ότι «ο χρόνος δημοσίευσής του και η πηγή από την οποία προέρχεται (ανώνυμος λογαριασμός στα ΜΚΔ) εγείρουν σοβαρά ερωτήματα, για την αξιοπιστία και τους σκοπούς του».

Αναλυτής

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα