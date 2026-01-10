Ο Τραμπ καλεί πετρελαϊκούς κολοσσούς να επενδύσουν στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Μια εβδομάδα μετά την αμερικανική επίθεση στο Καράκας που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υποδέχθηκε χθες Παρασκευή στον Λευκό Οίκο στελέχη πετρελαϊκών κολοσσών, τους οποίους προέτρεψε να εκμεταλλευθούν τις εξελίξεις για να αποκτήσουν πρόσβαση στα τεράστια αποθέματα της Βενεζουέλας, διαβεβαιώνοντάς τους πως οι επενδύσεις τους θα είναι «απολύτως ασφαλείς». Ωστόσο, τα επιχειρήματα του Αμερικανού Προέδρου δεν φάνηκαν να πείθουν ορισμένους.

Στη σύσκεψη αυτή εκπροσωπήθηκαν μεγάλες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων πολλών αμερικανικών, της ιταλικής Eni και της ισπανικής Repsol.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, πετρελαϊκοί κολοσσοί είναι έτοιμοι να επενδύσουν «τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια» στη Βενεζουέλα.

«Θα έχετε απόλυτη ασφάλεια» για να δραστηριοποιηθείτε, διαβεβαίωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησης, χωρίς να υπεισέλθει σε διευκρινίσεις καθώς έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας για την προστασία των δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων πετρελαίου.

Υπογράμμισε όμως ότι όλα θα γίνουν υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, οι οποίες θα αποφασίσουν ποιες πετρελαϊκές εταιρείες θα εκμεταλλευτούν τα τεράστια αποθέματα στη Βενεζουέλα. «Θα συνδιαλέγεστε απευθείας μαζί μας, δεν θα συνδιαλέγεστε με τη Βενεζουέλα», τόνισε ο Τραμπ.

Η ExxonMobil και η ConocoPhillips αποσύρθηκαν από τη Βενεζουέλα το 2007, απορρίπτοντας τα σχέδια εθνικοποιήσεων του πρώην ηγέτη Ούγκο Τσάβες.

Μετά τη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ αναγνώρισε ότι «θα απαιτηθεί χρόνος» έως ότου επανεκκινήσει η παραγωγή πετρελαίου στη Βενεζουέλα.

Πηγή: ΚΥΠΕ