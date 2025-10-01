Μελέτη: Καθαρός όφελος €450 εκατ. από ΑΠΕ το 2015-2024, στα €2,7 δισ. ως 2035

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) που εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο κατά τη δεκαετία 2015-2024, κυρίως φωτοβολταϊκά, έχουν αποφέρει μέχρι σήμερα καθαρά οφέλη ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ (σε τιμές 2023), σύμφωνα με το συμπέρασμα νέας μελέτης που δημοσίευσε ο Καθηγητής του Ινστιτούτου Κύπρου, Θεόδωρος Ζαχαριάδης και η οποία εκπονήθηκε για το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra Cypria, στο πλαίσιο έργου που χρηματοδοτήθηκε από το European Climate Foundation.

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα οφέλη αυτά θα συνεχίσουν να αυξάνονται και αναμένεται να φθάσουν συνολικά τα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2035.

Αναφέρεται ότι αν ληφθεί υπόψη και η αποφυγή κόστους από την ατμοσφαιρική ρύπανση, τα συνολικά καθαρά οφέλη ενδέχεται να φθάσουν τα 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Προστίθεται πως το όφελος από τα φωτοβολταϊκά υπολογίζεται ότι είναι δέκα έως δεκαεπτά φορές υψηλότερο από το κόστος τους, ενώ κάθε μεγαβάτ που εγκαταστάθηκε την τελευταία δεκαετία αναμένεται να αποφέρει καθαρά οφέλη 5-9 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος της διάρκειας ζωής του.

Αναφέρεται, ωστόσο, ότι για τις μονάδες ΑΠΕ που θα εγκαθίστανται στο εξής, τα οικονομικά οφέλη θα πρέπει να αξιολογηθούν διαφορετικά, καθώς το ηλεκτρικό σύστημα έχει φτάσει σε σημείο που απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας και εκσυγχρονισμός του δικτύου.

Σύμφωνα με τον Καθηγητή του Ινστιτούτου Θεόδωρο Ζαχαριάδη, τα οφέλη της πράσινης μετάβασης δεν έχουν κατανεμηθεί ισότιμα.

Προσθέτει ότι οι κύριοι ωφελημένοι μέχρι σήμερα ήταν οι επενδυτές ΑΠΕ και το 20-25% των κυπριακών νοικοκυριών που είχαν τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά, ενώ οι περισσότεροι πολίτες και επιχειρήσεις επωφελήθηκαν σε μικρότερο βαθμό, λόγω έλλειψης πραγματικού ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρισμού.

Όπως αναφέρεται, η μελέτη δεν αξιολόγησε τις πιθανές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εγκατάσταση ΑΠΕ σε γεωργικές εκτάσεις ή ευαίσθητα οικοσυστήματα. Προστίθεται, ωστόσο, ότι μια προκαταρκτική εκτίμηση καταλήγει ότι το περιβαλλοντικό όφελος από τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης υπερβαίνει τις αρνητικές επιπτώσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ