Γυναικοκτονία στη Λευκωσία - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της 58χρονης

Η γυναίκα, η οποία έφερε σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, απεβίωσε κατά τη μεταφορά της με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Υπόθεση φόνου εκ προμελέτης - γυναικοκτονίας διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας, με θύμα την 58χρονη Afsaneh Mohammadi, από το Ιράν.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα λήφθηκε πληροφορία για τραυματισμένη γυναίκα σε οικία στη Λευκωσία.

Η γυναίκα, η οποία έφερε σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, απεβίωσε κατά τη μεταφορά της με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Η σκηνή αποκλείστηκε για τη διενέργεια εξετάσεων. Αναμένεται η έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον 62χρονου, για διευκόλυνση των ανακρίσεων, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση.

