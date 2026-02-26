Αραδίππου: Ιερείς πήγαν για αγιασμό σε φάρμα - Άρχισε αστυνομική έρευνα (εικόνες)

Η Αστυνομία διερευνά καταγγελίες, κατόπιν οδηγιών της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σχετικά με φερόμενη είσοδο ιερέων της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών σε κτηνοτροφικές μονάδες στην Αραδίππου.

Σύμφωνα με τις αναφορές, πρόκειται για ιερείς Παλαιοημερολογίτες που επισκέφθηκαν υποστατικά της περιοχής, παρά τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται λόγω της επιδημίας του αφθώδους πυρετού.

Η σύναξη τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Αραδίππου, υπό την προεδρία του Πανιερώτατου Μητροπολίτη Κιτίου κ.κ. Γεράσιμου, στο πλαίσιο ποιμαντικής παρέμβασης της Ιερά Μητρόπολις Κιτίου για την επιδημιολογική κατάσταση που καταγράφεται στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας τελέστηκε Αγιασμός και αναγνώστηκαν ειδικές ευχές υπέρ προστασίας των ζώων και αποτροπής της νόσου, με τη συμμετοχή του εφημερίου του ναού π. Κυριακού και του Ιεροδιακόνου της Μητρόπολης π. Χρυσοστόμου.

Όπως αναφέρεται, αναγνώστηκαν ειδικές ευχές «υπέρ προστασίας των ζώων και αποτροπής της νόσου», ενώ ο Αγιασμός διανεμήθηκε σε πιστούς και κτηνοτρόφους που παρευρέθηκαν.

Ακολούθως, ο Μητροπολίτης μετέβη σε κτηνοτροφική μονάδα της περιοχής, όπου «αγίασε τις εγκαταστάσεις» και συνομίλησε με τους κτηνοτρόφους, ενημερωθείς για την κατάσταση που επικρατεί. Στην ανακοίνωση γίνεται έκκληση προς την Πολιτεία για έμπρακτη στήριξη των παραγωγών, ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση της επιδημίας και να διαφυλαχθεί ο πρωτογενής τομέας.