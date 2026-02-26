Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

«Tόσο καιρό δεν έλεγε κανείς τίποτα»: Τι απαντούν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για διακίνηση σανού από τα κατεχόμενα και την υπόθεση κτηνοτρόφου (ηχητικό)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τι δήλωσε στο ραδιόφωνο του Πολίτη η ανώτερη κτηνιατρική λειτουργός Σωτηρία Γεωργιάδου

Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική έρευνα για καταγγελίες που αφορούν συγκεκριμένο κτηνοτρόφο, ο οποίος φέρεται να δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός των ελεγχόμενων από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχών και φέρεται να διακινούσε ζώα και ζωοτροφές, όπως σανό, από τα κατεχόμενα μέσω της Πράσινης Γραμμής.

Σχετικά άρθρα:

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6, η ανώτερη κτηνιατρική λειτουργός Σωτηρία Γεωργιάδου ανέφερε ότι στοιχεία που περιήλθαν στις αρμόδιες υπηρεσίες για παράνομη διακίνηση των τροφών έχουν ήδη διαβιβαστεί στην Αστυνομία. «Όσα στοιχεία περιήλθαν στις Αρχές έχουν διαβιβαστεί στην Αστυνομία, έχει ανοίξει έρευνα και αναμένονται τα πορίσματα, ώστε να ληφθούν τα ανάλογα μέτρα», δήλωσε. Ερωτηθείσα, μετά και από ερωτήματα ακροατών, σημείωσε ότι «οι σχετικές αναφορές έγιναν μετά την ανακοίνωση του πρώτου κρούσματος αφθώδους πυρετού, σημειώνοντας ότι «τότε κατατέθηκαν πληροφορίες που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν τεθεί υπόψη των υπηρεσιών», σχολιάζοντας χαρακτηριστικά ότι «τόσο καιρό δεν έλεγε κανείς τίποτα».

Υπενθύμισε, παράλληλα, ότι η νομοθεσία που διέπει την Πράσινη Γραμμή δεν επιτρέπει παράνομες εισαγωγές ή διακινήσεις, χωρίς να αναφέρεται βεβάιως σε επιμέρους λεπτομέρειες, καθώς η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Tags

ΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα