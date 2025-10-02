Ένα φεστιβάλ μουσικής έδωσε ζωή στις όχθες του Πηθκιά

Επιτέλους ο Πεδιαίος ποταμός, που λίγοι γνωρίζουν τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη διαμόρφωση της ιστορίας, της οικονομίας, της κοινωνίας, της βιοποικιλότητας και του πολιτισμού της πόλης της Λευκωσίας από την αρχαιότητα μέχρι τα νεότερα χρόνια, αρχίζει να αποκτά ξανά τη θέση που του αρμόζει στις καρδιές μας.

Πριν από ένα χρόνο είχε διοργανωθεί, με συντονιστικό φορέα το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, ένα μεγαλειώδες φεστιβάλ με 85 δράσεις από 57 φορείς στις όχθες του.

Την περασμένη Τρίτη το βράδυ ένα άλλο φεστιβάλ, το «Lakatameia River Walk», μια πρωτότυπη μουσική εκδήλωση του Δήμου Λακατάμιας με ζωντανή μουσική από 17 μπάντες, έφεραν χιλιάδες κόσμου – κάνουν λόγο για 5000 άτομα - στο Γραμμικό Πάρκο του Πηθκιά, όχι μόνο απ’ την περιοχή αλλά από όλη τη Λευκωσία.

Ο μεγαλύτερος θησαυρός της πρωτεύουσας ακόμη κι αν δεν «κατέβασε» νερό τα προηγούμενα χρόνια λόγω της ξηρασίας, μέσα από τις δύο αυτές εκδηλώσεις - και αυτή είναι μόνο η αρχή - διαμορφώνεται ξανά σαν ένας χώρο επικοινωνίας, ψυχαγωγίας, αναψυχής, άθλησης, κοινωνικοποίησης και δημιουργίας.

Μπράβο σε όλους τους διοργανωτές. Τέτοιες όμορφες και εμπνευσμένες εκδηλώσεις ζητούν οι Λευκωσιάτες για να νιώσουν ακόμη πιο περήφανοι και δεμένοι με την πόλη τους.