Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Αστυνομία: Καμία ανταπόκριση για λήψη κατάθεσης σε σχέση με καταγγελία για βιασμό κατάδικου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε σημερινή ανακοίνωσή της, με αφορμή δημοσιεύματα, που σχετίζονται με την καταγγελία, η Αστυνομία Κύπρου λέει ότι «παρ’ όλες τις προσπάθειες που έγιναν από μέρους της, για λήψη συμπληρωματικής κατάθεσης από τον παραπονούμενο, μέσω και της δικηγόρου του, μέχρι στιγμής δεν έχουν ανταποκριθεί, ώστε να καταστεί εφικτή η λήψη κατάθεσης»

Δεν υπάρχει ανταπόκριση για τη λήψη κατάθεσης σε σχέση με την καταγγελία για βιασμό κατάδικου στις Κεντρικές Φυλακές, αναφέρει η Αστυνομία.

Σε σημερινή ανακοίνωσή της, με αφορμή δημοσιεύματα, που σχετίζονται με την καταγγελία, η Αστυνομία Κύπρου λέει ότι «παρ’ όλες τις προσπάθειες που έγιναν από μέρους της, για λήψη συμπληρωματικής κατάθεσης από τον παραπονούμενο, μέσω και της δικηγόρου του, μέχρι στιγμής δεν έχουν ανταποκριθεί, ώστε να καταστεί εφικτή η λήψη κατάθεσης, για όλα όσα έχουν παρουσιαστεί σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές και άρθρα στο διαδίκτυο».

Tags

ΚΥΠΡΟΣΦΥΛΑΚΗΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα