Αστυνομία: Καμία ανταπόκριση για λήψη κατάθεσης σε σχέση με καταγγελία για βιασμό κατάδικου

Δεν υπάρχει ανταπόκριση για τη λήψη κατάθεσης σε σχέση με την καταγγελία για βιασμό κατάδικου στις Κεντρικές Φυλακές, αναφέρει η Αστυνομία.

Σε σημερινή ανακοίνωσή της, με αφορμή δημοσιεύματα, που σχετίζονται με την καταγγελία, η Αστυνομία Κύπρου λέει ότι «παρ’ όλες τις προσπάθειες που έγιναν από μέρους της, για λήψη συμπληρωματικής κατάθεσης από τον παραπονούμενο, μέσω και της δικηγόρου του, μέχρι στιγμής δεν έχουν ανταποκριθεί, ώστε να καταστεί εφικτή η λήψη κατάθεσης, για όλα όσα έχουν παρουσιαστεί σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές και άρθρα στο διαδίκτυο».