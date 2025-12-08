Οι Σύροι γιορτάζουν την πρώτη επέτειο από την ανατροπή Άσαντ

Οι Σύροι γιορτάζουν σήμερα την πρώτη επέτειο από την ανατροπή του Προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, καθώς η χώρα πασχίζει να ανακτήσει τη σταθερότητα και να ανακάμψει έπειτα από περισσότερο από μία δεκαετία πολέμου.

Οι επίσημοι εορτασμοί είναι προγραμματισμένοι στην κεντρική πλατεία Ομεϋάδων στη Δαμασκό, όπου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συγκεντρώσεις ενόψει της 8ης Δεκεμβρίου, όπως και αλλού στη Συρία. Επίσης πρόκειται να πραγματοποιηθούν στρατιωτικές παρελάσεις.

Ο Άσαντ εγκατέλειψε τη Συρία πριν έναν χρόνο ακριβώς αναζητώντας καταφύγιο στη Ρωσία, καθώς αντάρτες υπό τον νέο μεταβατικό Πρόεδρο της χώρας, Άχμαντ αλ Σάρα, καταλάμβαναν τη Δαμασκό. Ανατράπηκε έπειτα από περισσότερα από 13 χρόνια μετά το ξέσπασμα μιας εξέγερσης που εξελίχθηκε σε εμφύλιο πόλεμο.

Ο Σάρα τίμησε την ημέρα συμμετέχοντας στην πρωινή προσευχή στο τέμενος των Ομεϋάδων, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA, και δεσμεύθηκε να χτίσει μια δίκαιη και δυνατή Συρία.

«Από τον βορρά ως τον νότο και από τα ανατολικά ως τα δυτικά, με τη βοήθεια του Θεού, θα ξαναχτίσουμε μια ισχυρή Συρία με μια δομή που θα αρμόζει στο παρόν και το παρελθόν της», είπε.

Ήδη εδώ και κάποιες ημέρες πραγματοποιούνται εορτασμοί σε περιοχές της Συρίας: χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Χάμα την Παρασκευή, κρατώντας τη νέα σημαία της χώρας, τιμώντας την ημέρα που οι αντάρτες υπό τους ισλαμιστές της οργάνωσης του Σάρα, της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ, κατέλαβαν την πόλη.

Η ημιαυτόνομη κουρδική κυβέρνηση που ελέγχει περιοχές της βορειοανατολικής Συρίας συνεχάρη τους Σύρους για την πρώτη επέτειο από την ανατροπή του Άσαντ, αλλά απαγόρευσε τις συγκεντρώσεις και τις εκδηλώσεις για λόγους ασφαλείας, επικαλούμενη την αυξημένη δραστηριότητα «τρομοκρατικών πυρήνων» που επιδιώκουν να εκμεταλλευθούν την ευκαιρία.

Από την πλευρά του ο ΟΗΕ προειδοποίησε ότι η μετάβαση στη Συρία είναι εύθραυστη.

Η Διεθνής Ανεξάρτητη Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ για τη Συρία καταγράφει τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα από το 2011, όταν ξέσπασε ο εμφύλιος.

Η Επιτροπή συνεχάρη τη Δαμασκό για τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι στιγμής προκειμένου να αντιμετωπίσει τα εγκλήματα και τις καταχρήσεις των προηγούμενων δεκαετιών.

Όμως, κατήγγειλε τη βία που έχει καταγραφεί στη χώρα μετά την πτώση του Άσαντ, καθώς έχουν προκαλέσει νέο εκτοπισμό και πόλωση στη Συρία, «εγείροντας ανησυχίες για τη μελλοντική κατεύθυνση της χώρας».

«Ο φρικτός κατάλογος» παραβιάσεων που διέπραξε το καθεστώς Άσαντ «ισοδυναμεί με εγκληματική βία σε βιομηχανική κλίμακα» κατά του συριακού λαού, σημείωσε ο Επιτροπή.

Πρόσθεσε ότι "η μετάβαση στη Συρία είναι εύθραυστη. Πολλοί σε όλη τη χώρα θα γιορτάσουν αυτήν την επέτειο, αλλά άλλοι φοβούνται για την ασφάλειά τους, και πολλοί περισσότεροι θα εξακολουθούν να κοιμούνται σε σκηνές αυτόν τον χειμώνα»-

Στον εμφύλιο στη Συρία σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και εκτοπίστηκαν εκατομμύρια άλλοι, με πέντε εκατομμύρια να έχουν αναζητήσει καταφύγιο εκτός της χώρας.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) εκτίμησε σήμερα ότι περίπου 1,2 εκατ. πρόσφυγες και 1,9 εκατ. εσωτερικά εκτοπισμένοι έχουν επιστρέψει στις εστίες τους μετά την ανατροπή Άσαντ, όμως η μείωση της διεθνούς χρηματοδότησης ενδέχεται να αποτρέψει άλλους που επιθυμούν να το πράξουν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ