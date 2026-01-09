ΧΑΚ: Διαφοροποίηση Συντελεστή Βαρύτητας στις συνθέσεις του Γενικού Δείκτη και του Δείκτη Κύριας Αγοράς

Διαφοροποίηση του Συντελεστή Βαρύτητας στις συνθέσεις του Γενικού Δείκτη και του Δείκτη Κύριας Αγοράς, ανακοίνωσε το ΧΑΚ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αποφασίστηκε:

α) Προσθήκη της μετοχής της εισηγμένης εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.» στις συνθέσεις του Γενικού Δείκτη ΧΑΚ, καθώς και του Δείκτη της Κύριας Αγοράς του ΧΑΚ, με ποσοστό στάθμισης 67%.

β) Οι μετοχές που συμμετέχουν στον Γενικό Δείκτη ΧΑΚ, των οποίων η βαρύτητα υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), θα σταθμίζονται στο 25% του συνόλου του Δείκτη.

Στο πλαίσιο αυτό, η μετοχή της εταιρείας «Bank of Cyprus Holdings Plc» θα σταθμιστεί με συντελεστή βαρύτητας (weight factor) 0,103565, ενώ η μετοχή της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.» θα σταθμιστεί με συντελεστή βαρύτητας (weight factor) 0,032334, δεδομένου ότι αμφότερες υπερβαίνουν το όριο του 25% στον Γενικό Δείκτη ΧΑΚ.

Σε ό,τι αφορά στη μετοχή της εταιρείας «DEMETRA HOLDINGS PLC», θα αφαιρεθεί ο υφιστάμενος συντελεστής βαρύτητας, καθότι η συμμετοχή της δεν υπερβαίνει πλέον το όριο του 25% επί του συνόλου του Γενικού Δείκτη του ΧΑΚ.

γ) Οι μετοχές που συμμετέχουν στο Δείκτη της Κύριας Αγοράς του ΧΑΚ, των οποίων η βαρύτητα υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου του Δείκτη, θα σταθμίζονται στο 30% του Δείκτη.

Στο πλαίσιο αυτό, η μετοχή της εταιρείας «Bank of Cyprus Holdings Plc» θα σταθμιστεί με συντελεστή βαρύτητας (weight factor) 0,078274, ενώ η μετοχή της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.» θα σταθμιστεί με συντελεστή βαρύτητας (weight factor) 0,024438, δεδομένου ότι αμφότερες υπερβαίνουν το όριο του 30% στον Δείκτη Κύριας Αγοράς ΧΑΚ.

Σε ό,τι αφορά στις μετοχές των εταιρειών «DEMETRA HOLDINGS PLC» και «LOGICOM PUBLIC LTD», θα αφαιρεθεί ο υφιστάμενος συντελεστής βαρύτητας, καθότι η συμμετοχή τους δεν υπερβαίνει το όριο του 30% στον Δείκτη Κύριας Αγοράς ΧΑΚ.

Οι πιο πάνω αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026.