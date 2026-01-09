Ισχυροί έως σφοδροί άνεμοι στην Πάφο - Ενημερώθηκαν οι πιλότοι

Εφιαλτικά γενέθλια: Μπαλόνια πήραν φωτιά μπροστά στο πρόσωπο της εορτάζουσας (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Το υδρογόνο είναι ένα εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο που χρησιμοποιείται συχνά σε μπαλόνια για πάρτι, επειδή τα κάνει να αιωρούνται

Δραματική τροπή πήρε η έκπληξη που έκαναν σε μια γυναίκα φίλοι της στο Ουζμπεκιστάν με αφορμή τα γενέθλιά της.

Η ενθουσιασμένη εορτάζουσα Nozza Usmanova περίμενε στην είσοδο ενός καταστήματος στη Μπουχάρα του Ουζμπεκιστάν για να παραλάβει τα δώρα της. Δευτερόλεπτα αφότου χαιρέτησε τους συγγενείς της, μια γυναίκα της έδωσε μια τούρτα με ειδικά πυροτεχνικά κεράκια. Λίγο αργότερα την πλησίασαν μία γυναίκα που κρατούσε μπαλόνια με υδρογόνο και ένας άντρας. Σε βίντεο από το περιστατικό διακρίνεται ένα αντίστοιχο κεράκι δίπλα στα μπαλόνια. Οι φλόγες του τα άγγιξαν με αποτέλεσμα να προκληθεί μια τεράστια μπάλα φωτιάς.

«Συνέβη τόσο γρήγορα. Δεν είμαι σίγουρη πώς κατάφερα να ξεφύγω από αυτό», είπε η Nozza. Η φωτιά κράτησε μόνο για λίγο, και αμέσως μετά η γυναίκα έλεγξε τους καλεσμένους της ανάμεσα στους οποίους ήταν και μία γυναίκα με ένα μωρό. «Είναι ανακούφιση που κανείς δεν τραυματίστηκε και δεν προκλήθηκαν ζημιές», είπε η Nozza.

Βίντεο: Η στιγμή που μπαλόνια σε γενέθλια γίνονται μπάλα φωτιάς

Το υδρογόνο είναι ένα εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο που χρησιμοποιείται συχνά σε μπαλόνια για πάρτι, επειδή τα κάνει να αιωρούνται. Ωστόσο, μπορεί να αναφλεγεί εύκολα εάν έρθει σε επαφή με σπινθήρες, φλόγες ή κεριά.

Πηγή: iefimerida.gr

