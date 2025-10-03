Κύκλωμα με βαρυποινίτη: Αναμονή μέχρι την έφεση του Ζαβράντωνα

Στο εδώλιο του Κακουργιοδικείου βρέθηκαν σήμερα ο 48χρονος βαρυποινίτης Γιώργος Χριστοδούλου – Ζαβράντωνας, η 37χρονη σύντροφός του, οι γονείς και ο αδερφός της, ένας 40χρονος από την επαρχία Αμμοχώστου και η 26χρονη δεσμοφύλακας των Κεντρικών Φυλακών, σε σχέση με το κύκλωμα με παράνομες δραστηριότητες.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Ζαβράντωνα ζήτησε όπως αναβληθεί η υπόθεση, ενόψει του γεγονότος ότι στις 31 Οκτωβρίου είναι ορισμένη η έφεση που καταχώρησε σε σχέση με την προηγούμενη καταδίκη του. Όπως αναφέρθηκε, σε περίπτωση που υπάρξουν εξελίξεις στην έφεση, τότε ενδεχομένως να επηρεαστεί και η συγκεκριμένη υπόθεση.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για αναβολή, και όρισε την υπόθεση για τις 21 Νοεμβρίου για σκοπούς απάντησης από τους κατηγορούμενους στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων 3,4,5 (γονείς και αδελφός της 2ης κατηγορούμενης) δήλωσαν ετοιμότητα να απαντήσουν κατά την σημερινή δικάσιμο, ωστόσο θα το πράξουν όταν θα είναι σε θέση να απαντήσουν και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι.

Όλοι οι κατηγορούμενοι παραμένουν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ για τον πρώτο κατηγορούμενο (σ.σ. Ζαβράντωνας) αποφασίστηκε όπως παραμένει υπό κράτηση για την παρούσα υπόθεση. (σ.σ. εκτίει ποινή φυλάκισης για 22 ετών για υπόθεση ναρκωτικών).

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά κύκλωμα παράνομων δραστηριοτήτων, με την Αστυνομία να εκτιμά ότι εγκέφαλος είναι ο βαρυποινίτης και οργάνωνε τις «δουλειές» μέσω κινητού τηλεφώνου μέσα από τις Κεντρικές Φυλακές, με τη βοήθεια της 37χρονης με την οποία διατηρούσε δεσμό.