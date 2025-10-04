Στη Λάρνακα το «Global Sumud Flotilla»

Υπό αστυνομικό κλοιό, με περιπολίες της Ναυτικής και Λιμενικής Αστυνομίας, παρέμενε στο λιμάνι της Λάρνακας, τουλάχιστον μέχρι χθες το βράδυ, το πλοιάριο με την ονομασία «Global Sumud Flotilla», το οποίο συμμετείχε στον διεθνή στολίσκο μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια στη λωρίδα της Γάζας. Όπως έγινε γνωστό, έπειτα από σχετικό αίτημα που υπέβαλε το πλοιάριο, επικαλούμενο λόγους ανεφοδιασμού και ανθρωπιστικής βοήθειας, προσέγγισε γύρω στις 10.30μ.μ. της Πέμπτης το λιμάνι Λάρνακας ύστερα από τέσσερις και πλέον ώρες ταξιδιού και ταλαιπωρίας στη θάλασσα. Το ίδιο βράδυ στο λιμάνι έφτασε και ασθενοφόρο, το οποίο παρείχε ιατρική αγωγή σε δύο πρόσωπα που είχαν ανάγκη, χωρίς να χρειαστεί η μεταφορά τους στο νοσοκομείο. Παράλληλα, μέλη της Αρχής Λιμένων παρέδωσαν τρόφιμα και νερό στους επιβαίνοντες του πλοιαρίου, τα οποία είχαν μεταφέρει στο λιμάνι εθελοντές και ακτιβιστές. Στο λιμάνι μετέβη και ο δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας, προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο κατά πόσο τα πρόσωπα που επέβαιναν στο πλοιάριο χρειάζονταν οποιαδήποτε βοήθεια που οι δημοτικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να προσφέρουν.

Το σκάφος «Global Sumud Flotilla» είχε ξεκινήσει το ταξίδι του με προορισμό τη δοκιμαζόμενη Γάζα από την Ισπανία. Μέχρι αργά χθες το απόγευμα δεν υπήρξε κάποια επίσημη ενημέρωση ή αίτημα για απόπλου του από τη Λάρνακα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αντέδρασε άμεσα και υπεύθυνα, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και τις διαδικασίες που ορίζει η νομοθεσία για τέτοιες περιπτώσεις. Πρόσθεσε ότι κατά την είσοδο του πλοιαρίου στα κυπριακά χωρικά ύδατα, αναφέρθηκε ότι δύο επιβαίνοντες αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας, γεγονός που επίσπευσε τον ελλιμενισμό του στο λιμάνι Λάρνακας, ώστε να παρασχεθεί η αναγκαία φροντίδα. Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, στο πλοίο επέβαιναν 21 πολίτες διαφόρων κρατών, μεταξύ των οποίων και κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από τρίτες χώρες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε ελέγχους ταυτοποίησης εγγράφων.

Παράλληλα, οι κυπριακές Αρχές μερίμνησαν για την κάλυψη των βασικών αναγκών των ακτιβιστών και παρείχαν συνδρομή σε ζητήματα προξενικού χαρακτήρα, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ενήργησε με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τον σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, εφαρμόζοντας τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Μιλώντας, εξάλλου, στο ΚΥΠΕ, ο κ. Λετυμπιώτης είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μέχρι το τέλος της χθεσινής μέρας (03/10) η Κύπρος να δεχθεί αίτημα για ελλιμενισμό σε λιμάνι της και δεύτερου σκάφους που συμμετείχε στον στολίσκο μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα.

Συγκέντρωση αλληλεγγύης

Από την πλευρά της, η επαρχιακή γραμματέας του ΑΚΕΛ Λάρνακας Χρυστάλλα Αντωνίου, η οποία βρέθηκε στο λιμάνι το βράδυ της Πέμπτης, δήλωσε ότι η συγκέντρωση περίπου 50 πολιτών, που πραγματοποιήθηκε το ίδιο βράδυ στο λιμάνι, έγινε χωρίς να προηγηθεί ανοιχτό κάλεσμα στον κόσμο και αποτελούσε απλά μια συμβολική ενέργεια στήριξης και αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους, καθώς και μια ενέργεια αντίδρασης απέναντι στη γενοκτονία που συμβαίνει στη Γάζα. Στο μεταξύ, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο γενικός διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου Άνθιμος Χριστοδουλίδης, απαντώντας κατά πόσο ευσταθούν πληροφορίες ότι άλλα πλοιάρια που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα πλέουν προς την Πάφο, ανέφερε ότι όντως υπάρχουν κι άλλα πλοιάρια στην περιοχή αλλά δεν φαίνεται να κατευθύνονται στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας.