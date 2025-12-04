Αντιδράσεις για το «ψαλίδεμα» υποτροφιών: «Ούτε οι μισοί προηγούμενων ετών δεν καλύφθηκαν» - Εγκρίθηκε ομόφωνα ο προϋπολογισμός

H Oλομέλεια ψήφισε ομόφωνα τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ) ύψους €10.000.000 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Eπίσης ενέκρινε ομόφωνα από το Ταμείο του ΙΚΥΚ την πληρωμή συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €1.700.000 για τη διενέργεια δαπανών για τις οποίες η πρόβλεψη που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2025 κατέστη ανεπαρκής.

Οι απαιτούμενες συμπληρωματικές πιστώσεις αφορούν πρόσθετη κρατική χορηγία ύψους €800.000, η οποία θα παραχωρείται σε μόνιμη βάση από το 2025 και μετά και αναδρομική καταβολή πρόσθετων υποτροφιών ύψους €900.000 για πραγματικές ανάγκες του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης έκανε λόγο για σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε στην ανακοίνωση των υποτροφιών. Όπως ανέφερε, η ανακοίνωση του Ιδρύματος περιλαμβάνει «ούτε τους μισούς από τους υποτρόφους που καλύφθηκαν τα προηγούμενα χρόνια».

Υπενθύμισε ότι στο παρελθόν το Διοικητικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει να καλύψει επιπρόσθετο αριθμό δικαιούχων ενώ δεν υπήρχαν τα απαραίτητα κονδύλια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ΑΚΕΛ είχε ζητήσει από το Υπουργείο Οικονομικών να χρηματοδοτήσει το σύνολο των φοιτητών που είχαν εγκριθεί, κάτι που τελικά έγινε αλλά μόνο για έναν χρόνο. «Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε περίπου 950 υποτροφίες και σήμερα ανακοινώθηκαν μόλις 400», ανέφερε, σημειώνοντας ότι μεγάλο μέρος του κονδυλίου κατευθύνεται για κάλυψη αναγκών υφιστάμενων υποτρόφων.

Ο κ. Χριστοφίδης κάλεσε επειγόντως το Υπουργείο Οικονομικών να επιστρέψει με νέο συμπληρωματικό κονδύλι ώστε να καλυφθούν όλα τα παιδιά που δικαιούνται υποτροφία, αναφέροντας πως η κατάσταση που δημιουργείται είναι «απαράδεκτη» και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Xρύσανθος Σαββίδης εξήρε το έργο του ΙΚΥΚ αναφέροντας ότι βοήθησε πολλά παιδιά, ειδικά από χαμηλά οικονομικά στρώματα.

"Τα χρήματα αυτά είναι η καλύτερη επένδυση για τη νεολαία μας, αλλά κάποια παιδιά έμειναν ακάλυπτα. Δεν μερίμνησαν οι υπηρεσίες και ενώ εκατοντάδες παιδιά ικανοποιούν τα κριτήρια, δεν υπάρχουν τα χρήματα και πρέπει αυτή η αδικία να αρθεί", ανέφερε.

Ο ανεξάρτητος Ανδρέας Θεμιστοκλέους είπε ότι είναι «παμπεσιά» να εγκρίνονται κάποιοι ως υπότροφοι φέτος αλλά την επόμενη χρονιά «να λες ότι αυτοί οι 300 δεν θα πάρουν χρήματα».

Κάλεσε να αρθεί η αδικία γιατί κάποια παιδιά αναμένουν τα χρήματα να ολοκληρώσουν το έτος τους ή ακόμη και τις σπουδές τους.

Ο Παύλος Μυλώνας, Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας και Βουλευτής ΔΗΚΟ είπε ότι στόχος όλων μας στην επιτροπή «είναι να έχουμε αποτελέσματα και να είμαστε παραγωγικοί».

Ο προϋπολογισμός του ΙΚΥΚ είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €10.000.000 και αντίστοιχα έσοδα, τα οποία θα προέλθουν από κρατική χορηγία. Οι κυριότερες δαπάνες αφορούν τις κοινωνικές παροχές/παροχές παιδείας ύψους €9.319.491.

Οι δαπάνες θα καλύψουν συγκεκριμένα την παραχώρηση υποτροφιών για πτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, την καταβολή της υποτροφίας προς υφιστάμενους υποτρόφους του ιδρύματος των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη και συνεχίζουν τις σπουδές τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και την παραχώρηση υποτροφιών μέσω του εθνικού γαλλικού οργανισμού «Campus France», στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε υφιστάμενους και νέους υποτρόφους για πτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.

Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει πρόνοια για την κάλυψη μέρους του κόστους προσωπικού, καθότι το ΙΚΥΚ στελεχώνεται από ωρομίσθιο προσωπικό και προσωπικό της δημόσιας υπηρεσίας που τοποθετείται στο ίδρυμα, ενώ το υπόλοιπο μέρος καταβάλλεται από το κράτος.

Πηγή: ΚΥΠΕ