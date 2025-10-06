Σύνδεσμος «Μωρά Θαύματα»: Ζητούν συνάντηση με Πρόεδρο και Γενικό Ελεγκτή

Επειγόντως συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Γενικό Ελεγκτή ζητά ο δικηγόρος του Συνδέσμου «Μωρά Θαύματα», Χρίστος Τριανταφυλλίδης, προκειμένου να θέσει ενώπιόν τους τις σοβαρές καταγγελίες που διατυπώνονται για τον τρόπο με τον οποίο ο ΟΚΥπΥ χειρίζεται το έργο δημιουργίας της νέας Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) στο Μακάρειο Νοσοκομείο. Ο νομικός σύμβουλος του Συνδέσμου κάνει λόγο για νέες καθυστερήσεις που μπορεί να φτάσουν έως και οκτώ μήνες, καλώντας τον Οργανισμό να επισπεύσει τις διαδικασίες με βάση πρόνοιες της νομοθεσίας για κατεπείγουσες περιπτώσεις.

Στις επιστολές του προς τον Γενικό Ελεγκτή Ανδρέα Παπακωνσταντίνου και την υφυπουργό παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική, ο κ. Τριανταφυλλίδης αναφέρει:

«Γράφω εκ μέρους και κατ’ εντολή των πελατών μου, του Συνδέσμου “Μωρά Θαύματα”, αναφορικά με το έργο επέκτασης και αναβάθμισης της ΜΕΝΝ. Ζητώ, εκ μέρους τους, όπως με καλέσετε επειγόντως σε κοινή σύσκεψη στο γραφείο σας, με τη συμμετοχή των πελατών μου και αρμοδίων εκπροσώπων του ΟΚΥπΥ, ώστε να συζητηθεί και να βρεθεί ο ταχύτερος και αποτελεσματικότερος τρόπος προώθησης και ολοκλήρωσης του έργου».

Να σημειωθεί ότι ο κ. Τριανταφυλλίδης, από την περασμένη Παρασκευή, μια ημέρα μετά την συνεδρία της Επιτροπής Υγείας της Βουλής, με θέμα τις καθυστερήσεις στην ανέγερση της νέας μονάδας, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, επεσήμανε ότι οι χειρισμοί του ΟΚΥπΥ συνεπάγονται πρόσθετη καθυστέρηση οκτώ μηνών.

Παράλληλα, κάλεσε τον ΟΚΥπΥ να αξιοποιήσει άρθρο της ισχύουσας νομοθεσίας που προβλέπει εναλλακτικές διαδικασίες σε περιπτώσεις επειγόντων ζητημάτων, προκειμένου να επισπευσθεί η υλοποίηση του έργου.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως ενημέρωσε ο ΟΚΥπΥ την κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας, το συμβόλαιο με τον αρχικό εργολάβο τερματίστηκε, καθώς δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Ο Οργανισμός ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε νέο διαγωνισμό τον ερχόμενο Απρίλιο, με στόχο την κατακύρωση της προσφοράς στα μέσα Ιουλίου.