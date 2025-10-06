Ζητούν συνάντηση με Πρόεδρο οι δασονόμοι - Αντιλήφθηκαν απόφαση διάσπασης χωρίς γαλλική μελέτη

Με την ελπίδα ότι θα γίνουν δεύτερες σκέψεις από την κυβέρνηση, μετά την απόφαση του Υπουργικού για διαμοιρασμό του Τμήματος Δασών, ο κλάδος υπαλλήλων του Τμήματος Δασών της ΠΑΣΥΔΥ έχει κινήσει από σήμερα Δευτέρα τις διαδικασίες για να έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο λόγος, όπως ανέφεραν στον «Π» πηγές της συντεχνίας, έχει να κάνει με τη συνάντηση που είχαν την περασμένη Παρασκευή για το θέμα με την υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, συνάντηση από την οποία δεν έφυγαν ικανοποιημένοι.

«Η υπουργός περιορίστηκε στην ανάγνωση της απόφασης που ανακοίνωσε το Προεδρικό στις 18 Σεπτεμβρίου και δεν αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της γαλλικής έρευνας, ώστε να μας εξηγήσει το σκεπτικό πίσω από την απόφαση μεταφοράς του τομέα δασοπυρόσβεσης στο Υπουργείο Εσωτερικών», πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές. Μάλιστα, από τη συζήτηση της Παρασκευής οι συντεχνιακοί αποκόμισαν ότι μέχρι σήμερα δεν υποβλήθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία η μελέτη από τους Γάλλους εμπειρογνώμονες και ότι ακόμα είναι υπό εκπόνηση. Όπως έχουν αντιληφθεί, το Υπουργικό έλαβε την απόφαση χωρίς να έχει μπροστά του το τελικό κείμενο της μελέτης, αλλά αρκούμενο στην επικοινωνία με τους Γάλλους. Ένα αίτημα που είχαν υποβάλει στην υπουργό και δεν ικανοποιήθηκε είναι όπως τους κοινοποιούνταν και μελετούσαν τα επιχειρήματα που παρουσιάζει η μελέτη, ώστε στην αντίληψή τους να δικαιολογούνταν η μεταφορά της δασοπυρόσβεσης του Τμήματος Δασών στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Παρόντες στη συνάντηση της Παρασκευής ήταν και εκπρόσωποι άλλων συντεχνιών, εκ μέρους του ωρομίσθιου προσωπικού στο Τμήμα Δασών.

«Δεν υποβλήθηκε καμία μελέτη από τους Γάλλους»

Δεδομένου ότι σε πρώτο επίπεδο, αυτό της συνάντησης με την υπουργό, είδαν ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο διαφοροποίησης της κυβερνητικής απόφασης, ο κλάδος υπαλλήλων του Τμήματος Δασών της ΠΑΣΥΔΥ ζητά να δει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με την προσδοκία ότι θα λάβουν πλήρη εικόνα και ότι θα γίνουν δεύτερες σκέψεις, «διότι», όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά πηγές από την ΠΑΣΥΔΥ, «από το περιεχόμενο και το επίπεδο της συζήτησης με την υπουργό, αντιληφθήκαμε ότι δεν υπάρχει βάθος σε αυτήν την απόφαση, δεν υποβλήθηκε καμία μελέτη από τους Γάλλους». Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν και από τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, τότε, όπως είπαν, θα υποχρεωθούν να εξετάσουν άλλες επιλογές αντίδρασης.

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Σεπτεμβρίου, στη Βουλή ο διευθυντής του Τμήματος Δασών, Σάββας Ιεζεκιήλ, διατύπωσε την έντονη ανησυχία του για τον διαμοιρασμό του Τμήματος, για τον οποίο, σημείωσε, δεν ενημερώθηκε αναλυτικά προηγουμένως. Στις 26 Σεπτεμβρίου ακολούθησε κοινή επιστολή εφτά πρώην διευθυντών του Τμήματος προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, εκφράζοντας ανησυχίες αλλά και διατυπώνοντας σφοδρή κριτική για την απόφαση του Υπουργικού.

Υπουργείο Γεωργίας: «Αναλύθηκε ότι ο κατακερματισμός δεν μπορεί να συνεχίζεται»

Πηγές από το Υπουργείο Γεωργίας ανέφεραν στον «Π» ότι κατά τη συνάντηση βεβαίως και η υπουργός ενημέρωσε τους συντεχνιακούς για το σκεπτικό πριν την απόφαση. Επίσης αναλύθηκε ότι ο κατακερματισμός δεν μπορεί να συνεχίζεται και ότι για την κυβερνηση ειναι προτεραιότητα η αποτελεσματική αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Επίσης σημείωσαν ότι η υπουργός ανέδειξε και αναγνωρίζει τα εξαιρετικά αποτελέσματα του Τμήματος Δασών στις δασικες πυρκαγιές. Την ίδια ώρα ζήτησε τη συνεργασία όλων και τον διάλογο, για να καμφθούν οι οποίες ανησυχίες υπάρχουν απο πλευράς των δασικών.

Η φιλοσοφία

Σύμφωνα με το Προεδρικό, με την απόφαση του Υπουργικού απομακρύνονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης η Πυροσβεστική και από το Γεωργίας το μέρος της δασοπυρόσβεσης, ώστε μαζί με την Πολιτική Άμυνα να συστεγαστούν υπό το Υπουργείο Εσωτερικών με στόχο την καλύτερη διαχείριση των φυσικών και ανθρωπογενών κρίσεων. Συγχρόνως δημιουργείται θέση Εθνικού Συντονιστή, διορισμένου από το Υπουργικό.

Όσον αφορά τα διοικητικά θέματα, θα υπάγονται στον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας, χωρίς να αποκλείεται από την κυβερνηση η δημιουργία δεύτερης θέσης γενικού διευθυντή στο υπουργείο.

Στο ίδιο πλαίσιο δημιουργίας Εθνικού Μηχανισμού θα επικαιροποιηθούν τα ειδικά εθνικά σχέδια και τα επιχειρησιακά σχέδια για φυσικές καταστροφές, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες και ανάγκες που δημιουργούνται με τον Εθνικό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα αναπτυχθεί.