Σύλληψη 51χρονου για εμπρησμό αυτοκινήτου στη Λευκωσία

Στη σύλληψη 51χρονου προχώρησε η Αστυνομία, σε σχέση με εμπρησμό αυτοκινήτου που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 29ης Σεπτεμβρίου στη Λευκωσία.

Ένας 51χρονος συνελήφθη από την Αστυνομία, σε σχέση με υπόθεση εμπρησμού οχήματος που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 29ης Σεπτεμβρίου στην επαρχία Λευκωσίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο έξω από την κατοικία του 49χρονου ιδιοκτήτη του, στην επαρχία Λευκωσίας.

Η πυρκαγιά έγινε αντιληπτή από περίοικο, ο οποίος κατάφερε να την κατασβέσει πριν επεκταθεί. Παρά την άμεση επέμβαση, προκλήθηκαν ζημιές στο πίσω μέρος του οχήματος.

Μετά από εξετάσεις στη σκηνή από μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε πως η φωτιά τέθηκε κακόβουλα, με τις Αρχές να ξεκινούν αμέσως έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Από την αστυνομική διερεύνηση προέκυψαν στοιχεία εναντίον 51χρονου, για τον οποίο εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (6 Οκτωβρίου).

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας.

