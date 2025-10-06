Δύο τροχαίες συγκρούσεις στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού χωρίς τραυματίες

Καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων στη Λάρνακα – Τρεις οδηγοί στο νοσοκομείο για εξετάσεις

Δύο τροχαίες συγκρούσεις προκάλεσαν αναστάτωση το απόγευμα της Κυριακής στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού, χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Δύο τροχαίες συγκρούσεις σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (6 Οκτωβρίου) στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού, προκαλώντας αναστάτωση στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα δύο περιστατικά καταγράφηκαν γύρω στις 5:30 μ.μ., σε διαφορετικά σημεία του αυτοκινητόδρομου, στο ύψος της περιοχής Γερμασόγειας – Αγίου Αθανασίου.

Η πρώτη σύγκρουση σημειώθηκε στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, ενώ η δεύτερη στην κατεύθυνση προς Λεμεσό.

Στα σημεία έσπευσαν μέλη της Τροχαίας, τα οποία ανέλαβαν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την παροχή βοήθειας στους εμπλεκομένους οδηγούς.

Καμία από τις δύο συγκρούσεις δεν φαίνεται να είχε ως αποτέλεσμα τραυματισμούς, ενώ τα ακριβή αίτια διερευνώνται από την Αστυνομία.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των Αρχών.

