Καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων στη Λάρνακα – Τρεις οδηγοί στο νοσοκομείο για εξετάσεις

Τροχαία σύγκρουση πέντε αυτοκινήτων καταγράφηκε γύρω στις 5:30 το απόγευμα της Δευτέρας (6 Οκτωβρίου) στη λεωφόρο Ελευθερίας, στον δρόμο που συνδέει τη Ριζοελιά με τη Λάρνακα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας, τα οποία διενεργούν εξετάσεις, ρυθμίζουν την κυκλοφορία και παρέχουν βοήθεια στους εμπλεκόμενους οδηγούς.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τρεις από τους πέντε οδηγούς μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας για προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί αν έχουν υποστεί τραυματισμούς. Κανείς από τους εμπλεκόμενους δεν είχε συνεπιβάτες.

Τις συνθήκες της σύγκρουσης διερευνά η Τροχαία Λάρνακας.