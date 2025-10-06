Έναρξη αεροπορικών δρομολογίων Λάρνακα – Ηράκλειο

Με θετικό πρόσημο η συνάντηση του Δημάρχου Ρεθύμνης με την αντιπροσωπεία των Κυπριακών Αερογραμμών ενόψει της έναρξης της αεροπορικής σύνδεσης του Ηρακλείου με τη Λάρνακα.

Tην αντιπροσωπεία των Cyprus Airways δέχθηκε στις 2 Οκτωβρίου, στο γραφείο του ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης, με την ευκαιρία της έναρξης των αεροπορικών δρομολογίων Λάρνακα-Ηράκλειο και Ηράκλειο-Λάρνακα, στο πλαίσιο μιας νέας γραμμής, του κυπριακού αερομεταφορέα η οποία θα εγκαινιασθεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου του 2025. Τα συγκεκριμένα δρομολόγια διπλής κατεύθυνσης θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και κάθε Παρασκευή, με την προοπτική να πυκνώσουν, όπως ειπώθηκε, κατά τη θερινή περίοδο, όταν και αυξάνεται το τουριστικό ενδιαφέρον.

Την αντιπροσωπεία των Κυπριακών Αερογραμμών αποτελούσαν εκ μέρους της Proton Aviation Services που εκπροσωπεί τις Cyprus Airlines στην Ελλάδα οι κ.κ Γιώργος Οικονομίδης, Αθανάσιος Νίκογλου, Κωνσταντίνος Κρυστάλλης και η κ. Χριστίνα Μαντένια η οποία ήλθε από τη Λάρνακα, ενώ παρών στη συνάντηση ήταν και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνης Μανώλης Τσακαλάκης. «Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη και μια πολύ ευχάριστη είδηση, καθώς ανοίγει ένας δίαυλος συγκοινωνίας και ουσιαστικής επικοινωνίας ανάμεσα στις δυο ελληνικές Μεγαλονήσους» τόνισε ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Μαρινάκης τονίζοντας ότι «Χαιρετίζουμε με ικανοποίηση και ενθουσιασμό αυτή τη διασύνδεση η οποία θα αποβεί επ' ωφελεία και των δυο χωρών εξυπηρετώντας τις μαθητικές εκδρομές, τις ανταλλαγές φοιτητικών, εκπαιδευτικών και επιστημονικών προγραμμάτων, τις μετακινήσεις στρατιωτικών, επιχειρηματιών και οικογενειών και την αμφίδρομη τουριστική κίνηση».

Εκ μέρους της αντιπροσωπείας των Κυπριακών Αερογραμμών ο Κωνσταντίνος Κρυστάλλης επισήμανε: «Οικοδομούμε μια αμφίδρομη σχέση και δημιουργούμε μια γέφυρα ανάμεσα στην Κρήτη και στην Κύπρο που δεν είναι προσωρινή, δηλαδή μόνο για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Ο στόχος μας είναι να υποστηριχθούν αυτά τα δρομολόγια και από τις δυο κατευθύνσεις, ώστε να καταστούν πιο συχνά το καλοκαίρι και να εξυπηρετούν όχι μόνο την τουριστική κίνηση, αλλά και πολλές και διαφορετικές κοινωνικές ομάδες».

Στον απόηχο της συνάντησης σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, ο Διευθυντής Πωλήσεων της Proton Aviation Services Γιώργος Οικονομίδης απέστειλε επιστολή προς τον Δήμαρχο Ρεθύμνης τον οποίο ευχαριστεί για την εγκάρδια φιλοξενία που παρέσχε στην αντιπροσωπεία των Cyprus Airways, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «ελπίζουμε ότι οι συζητήσεις μας ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες σας και ανυπομονούμε να εξερευνήσουμε περαιτέρω τρόπους συνεργασίας με στόχο να συμβάλουμε στην πρόοδο και την ευημερία τόσο του Ρεθύμνου και της υπόλοιπης Κρήτης, όσο και της Κύπρου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ