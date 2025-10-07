Το ραδιόφωνο κερδίζει έδαφος στα ΜΜΕ (πίνακας)

Ανοδική πορεία καταγράφει το ραδιόφωνο στην εμπιστοσύνη του κοινού, ενώ ο έντυπος Τύπος διατηρεί σταθερή, αν και περιορισμένη, παρουσία στο τοπίο της κυπριακής ενημέρωσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της Ένωσης Συντακτών Κύπρου για το 2025, το ραδιόφωνο εξακολουθεί να συγκεντρώνει τους υψηλότερους δείκτες θετικής εικόνας και αξιοπιστίας μεταξύ των ΜΜΕ, ενώ το 15% των πολιτών δηλώνει ότι εξακολουθεί να ενημερώνεται από εφημερίδες, επιβεβαιώνοντας ότι ο έντυπος λόγος διατηρεί ακόμη ένα κοινό που τον εμπιστεύεται.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία CMRC–Cypronetwork Ltd για λογαριασμό της ΕΣΚ, με χορηγία της Τράπεζας Κύπρου, και αποτυπώνει τις αντιλήψεις τόσο του κοινού όσο και των ίδιων των επαγγελματιών δημοσιογράφων για την κατάσταση της κυπριακής δημοσιογραφίας και των μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η τηλεόραση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παραμένουν οι κυριότερες πηγές ενημέρωσης με 72%, ενώ ακολουθούν οι διαδικτυακές πύλες με 45% και το ραδιόφωνο με 43%. Παρότι οι εφημερίδες κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά, εξακολουθούν να θεωρούνται από τους πολίτες ως πιο «σοβαρή» και «εμπεριστατωμένη» μορφή ενημέρωσης.

Σε ό,τι αφορά τη γενική εμπιστοσύνη προς τα ΜΜΕ το ραδιόφωνο παραμένει πρώτο, ακολουθούμενο από την τηλεόραση και τα διαδικτυακά μέσα. Οι δείκτες ποιότητας, αντικειμενικότητας και δεοντολογίας παραμένουν στα ίδια επίπεδα με πέρσι (3,1 – 3,3 σε κλίμακα 5), ενώ τέσσερις στους δέκα πολίτες (39%) πιστεύουν ότι τα Μέσα επηρεάζονται από πολιτικά κόμματα και περισσότεροι από ένας στους τρεις (36%) θεωρεί ότι εξαρτώνται οικονομικά.

Η παραπληροφόρηση εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, με το 44% να θεωρεί ότι οι ψευδείς ειδήσεις έχουν μεγάλη ή πολύ μεγάλη διείσδυση στην κοινωνία, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (59%) να κατέχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη διάδοσή τους. Παράλληλα, το 69% εκτιμά ότι το εκλογικό Σώμα χειραγωγείται μέσα από τα ΜΜΕ, με κύριους υπεύθυνους τα πολιτικά κόμματα (86%), την κυβέρνηση (82%) και τους ιδιοκτήτες των Μέσων (74%).

Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι οι πολίτες εμπιστεύονται περισσότερο τους ίδιους τους δημοσιογράφους (42%) σε σχέση με τα ΜΜΕ συνολικά (36%), ενώ το 40% τούς θεωρεί αξιόπιστους. Παράλληλα το 35% αναγνωρίζει ότι οι επαγγελματίες του χώρου εργάζονται υπό συνθήκες ανασφάλειας, με μόλις το 22% να θεωρεί ότι απολαμβάνουν πλήρη ελευθερία έκφρασης.

Στο σκέλος που αφορά τους ίδιους τους δημοσιογράφους, επτά στους δέκα δηλώνουν απογοητευμένοι από την πραγματικότητα του επαγγέλματος, ενώ η υποστελέχωση (36%) και η βιωσιμότητα των ΜΜΕ (35%) αναδεικνύονται ως τα σημαντικότερα προβλήματα. Το 47% αξιολογεί θετικά την Ένωση Συντακτών Κύπρου, ζητώντας ωστόσο πιο δυναμική στάση απέναντι στους ιδιοκτήτες και την Πολιτεία.

Η φετινή έρευνα επιβεβαιώνει ότι, παρά τις πιέσεις και την κρίση εμπιστοσύνης, η κυπριακή δημοσιογραφία εξακολουθεί να λειτουργεί με διάθεση αυτοκριτικής, υπευθυνότητας και ανάγκη θεσμικής ενίσχυσης –κρατώντας ζωντανή τη φωνή της ενημέρωσης και της δημοκρατίας.